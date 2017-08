Nog veel onduidelijk over verdacht busje met gasflessen in Rotterdam

De Spaanse bestuurder van het busje zou niets met de terreurdreiging te maken hebben. De politie in Rotterdam meldde eerder vanochtend nog druk bezig te zijn met het onderzoek naar het witte busje waarin de gasflessen gisteravond werden gevonden.

Spaanse media berichtten eerder al dat de aangehouden chauffeur geen banden had met jihadisten en dat de gasflessen in zijn voertuig waren bedoeld voor thuisgebruik. "Wij kunnen daar nog niet op ingaan, het verhoor is nog gaande'', zei de Rotterdamse politiewoordvoerder vanochtend. "De uitlatingen in Spaanse media, laten we aan de Spaanse media.''

Inmiddels wordt er in verband met de terreurdreiging in Rotterdam een nieuwe arrestatie gemeld, ditmaal in Brabant. Verschillende media melden dat daar afgelopen nacht een 22-jarige man is aangehouden. Agenten vielen rond 02.00 uur de woning van de verdachte binnen. Hij wordt verhoord over de dreiging met een aanslag, en zijn huis wordt doorzocht. Er is niet bekend gemaakt in welke plaats de man is gearresteerd.

Serieuze waarschuwing De Spaanse bestuurder in Rotterdam werd gisteravond aangehouden op de Mijnsherenlaan nadat hij heen en weer reed in die straat. Dat was in de buurt van de Maassilo waar eerder op de avond een concert van de Amerikaanse band Allah-Las was afgelast wegens de terreurdreiging. Bij zijn arrestatie zou de chauffeur dronken zijn geweest. De waarschuwing voor de terreurdreiging kwam van de Spaanse politie en was volgens de autoriteiten in Rotterdam 'dermate serieus' dat het optreden werd afgeblazen. Een gerechtelijke bron in Spanje liet eerder aan persbureau Reuters weten dat er geen verband is met dit incident en de aanslagen in Barcelona en Cambrils. De Spaanse waarschuwing zou gegeven zijn op basis van een al langer lopend onderzoek van de Spaanse Guardia Civil. De concertzaal werd gisteravond rond een uur of zeven ontruimd. Er waren nog weinig bezoekers aanwezig, omdat het voorprogramma pas om 19.30 uur begon. De bandleden van Allah-Las, een psychedelische band uit Californië, verlieten het gebouw via de achteringang, onder begeleiding van politie.

'Toeval' De politie in Rotterdam had aan het einde van de middag een tip ontvangen van de Spaanse politie over een bestelbusje. Het witte busje had een Spaans kenteken. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam sloot gisteravond niet uit dat er sprake is van toeval. Het kan ook een loodgieter of een lasser zijn die toevallig in de buurt was, zei hij. "We moeten niet te snel conclusies trekken.'' De tekst gaat verder onder de tweet

Allah-Las De band Allah-Las komt uit Califirnië en is anders dan de naam doet vermoeden, niet islamitisch. Ze noemen zichzelf naar Allah omdat ze een naam wilden ‘die heilig klinkt’, zeiden de bandleden onlangs in de Britse krant The Guardian. Ze zijn geïnspireerd door The Jesus and Mary Chain, een Schotse rockband met een religieus klinkende naam. De naam leidt tot wrevel, merken de bandleden. “We krijgen e-mails van moslims, hier in de VS en uit de rest van de wereld, die zeggen dat ze gekrenkt zijn. Maar dat is absoluut niet onze bedoeling.” Het is onduidelijk of de terreurdreiging te maken heeft met de naam van de band. De groep is al een week in Nederland voor optredens op twee festivals.

Maassilo De Maassilo op Zuid is één van de grootste concertzalen in Rotterdam en ligt aan de Maashaven in Zuid. Oorspronkelijk is het imposante gebouw een graansilo, waar graan werd opgeslagen dat uit vrachtschepen werd gezogen. In 2004 jaar vestigde de roemruchte club Now&Wow zich in het pand en werd de Maassilo een uitgaanslokatie. Eind 2006 kwam er een einde aan Now&Wow. Sindsdien wordt de club verhuurd voor dancefeesten en concerten. Omdat Rotterdam niet veel zalen heeft voor middelgrote bands, is de Maassilo een goed alternatief voor veel boekers. De uitgaansgelegenheid heeft vier zalen. In de grootste zaal, die veel voor concerten wordt gebruikt, passen 2000 mensen. Lees ook: De angst kruipt de concertzaal in.

