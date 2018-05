In Rome zien ze Cottarelli alias 'De Schaar' als interim-premier niet zitten

Komt 'ie er wel of komt 'ie er niet? In Italië, dat in een diepe politieke crisis is beland, is het aantreden van de 'neutrale regering' onder leiding van econoom Carlo Cottarelli gisteren onzeker geworden. Maandag had president Sergio Matterella hem nog gevraagd om een kabinet te vormen, nadat de formatie van een regering van de populistische partijen Lega en Vijfsterrenbeweging zondag was mislukt.

Lees verder na de advertentie

Gisterenmiddag zou Cottarelli zijn lijst met ministers aan de president doorgeven. Maar onverwacht deed hij dat niet, nadat was gebleken dat geen enkele politieke partij van betekenis op hem en zijn tijdelijke zakenkabinet zit te wachten.

Veto De Vijfsterrenbeweging, Lega en Forza Italia kondigden aan dat ze Cotterelli en zijn team zullen wegstemmen, en de centrumlinkse Democratische Partij wil zich van stemmen onthouden. Dat betekent dat de interim-premier hooguit een handjevol stemmen zal krijgen als de komende dagen hij in het parlement verschijnt. Wat de meeste partijen gisteren wél bleken te willen, zijn verkiezingen op hele korte termijn, middenin de zomer. De datum die nu rondzoemt is 29 juli. De combinatie van die twee gegevens - het volledig ontbreken van een parlementaire basis plus de wens om al over twee maanden nieuwe verkiezingen te houden - zorgt ervoor dat het waarschijnlijk weinig zin heeft om een nieuwe regering aan te laten treden. In pak met rugzak, on-Italiaans. © EPA De Italiaanse kiezers zijn op 4 maart naar de stembus gegaan, maar geen enkele partij won toen een parlemenatire meerderheid. Na weken van moeizame onderhandelingen wisten de populistische Vijfsterrenbeweging en de Lega een regeerakkoord in elkaar te draaien. De twee partijen stonden afgelopen weekend op het punt om te gaan regeren, toen Matterella zijn veto over de beoogd minister van financiën uitsprak, de partijen weigerden met een alternatieve naam te komen en de hele boel klapte. Waarop de president Carlo Cottarelli verzocht om met een klein zakenkabinet Italië door de financiële zomerstormen te loodsen, om na augustus verkiezingen te houden. Dat plan staat nu op losse schroeven. Mocht Carlo Cottarelli (63) toch premier worden, dan weten de Italianen wie ze voor zich hebben. De econoom staat in Italië bekend als Mister Forbici, Meneer Schaar. In de periode 2013-2014 adviseerde hij de centrumlinkse regering en berekende dat er in drie jaar 34 miljard euro op het overheidsapparaat kon worden bespaard. Het ging van het verlagen van de salarissen van topambtenaren tot het wegbezuinigen van dienstauto's. Zijn bijnaam slaat op al dat geknip - dat uiteindelijk niet is uitgevoerd omdat veel bureaucraten zich er fel tegen verzetten, zei Cottarelli achteraf.