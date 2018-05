In plaats dat je kritiek hebt kun je ook verder kijken

Via @nsonline reageerden de Spoorwegen wat krampachtig-joviaal (waarschijnlijk angstig voor taalkritiek), maar taalkundigen herkenden de constructie uit werkstukken van studenten. Er bleek echter nog geen analyse van te bestaan. Wel werden er enkele vindplaatsen gerapporteerd van 'in verband dat' in kranten van de vorige eeuw.

Hoe zit dat in elkaar? 'In verband met' behoort tot een bonte verzameling van zogeheten voorzetseluitdrukkingen. Dat zijn vaste combinaties van twee voorzetsels met een zelfstandig naamwoord zonder lidwoord of bepalingen daartussen: met uitzondering van, in tegenstelling tot, ter gelegenheid van, in plaats van, door middel van, enzovoorts.

Die uitdrukkingen gedragen zich qua betekenis als een enkel voorzetsel: 'met betrekking tot' betekent ongeveer hetzelfde als 'over'.