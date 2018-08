In Oxford is cash niet meer nodig om geld aan een dakloze te geven

De oplossing ligt volgens de Brit Alex McCallion uit Oxford in donaties via een app op mobiele telefoons. In zijn stad werkt hij aan een systeem waarbij daklozen een geplastificeerde kaart met een QR-code bij zich kunnen dragen. Voorbijgangers kunnen die code scannen met hun mobiele telefoon, en vervolgens geld doneren via het betalingssysteem dat aan het programma gekoppeld is.

De donateur kan eerst een korte tekst lezen waarin de dakloze zichzelf voorstelt. Terry, een deelnemer die op de BBC over het programma praat, schrijft bijvoorbeeld dat hij jarenlang werkte als steigerbouwer. Nadat zijn relatie uitging, lukte het even niet meer zo in het leven, maar binnenkort hoopt hij weer aan de slag te gaan in zijn oude beroep. Om alle benodigde papieren aan te vragen heeft hij wel 130 pond nodig. Het echtpaar Michael en Michelle is er al in geslaagd aan de 500 pond te komen om eigen woonruimte te huren. Sinds kort zijn ze allebei van hun verslavingen af.

De donateurs maken hun geld over naar een geblokkeerde rekening voor het specifieke spaardoel. McCallion’s organisatie Greater Change betaalt van hieruit rechtstreeks de huisbaas of gemeente. De sociale onderneming werkt daarbij samen met een grotere hulporganisatie voor de re-integratie van daklozen. Die club biedt begeleiding aan de deelnemers, en heeft trainingsprogramma’s waarbij mensen worden ingezet als hovenier of klusser aan flatgebouwen, zodat ze kunnen doorstromen naar een volwaardige baan .