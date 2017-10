In oktober trekken alle schaatsers nog altijd naar schaatsdorp Inzell

De gifgroene racefietsen staan zij aan zij tegen een klein muurtje. Met uitzicht op de kerk, precies midden in het dorp Inzell, drinken hun berijders koffie. Het zijn de schaatsers van LottoNL-Jumbo. Ze zitten er bijna elke dag.

Het dorpje vlakbij de Duits-Oostenrijkse grens zou vergeten worden als hier niet alles om schaatsen draait. Voor veel schaatsers begint het seizoen (dit jaar olympisch) daadwerkelijk op de ijsbaan even buiten het dorp. Er wordt zelfvertrouwen getankt. Want de baan is snel, en dat leidt tot goede tijden.

De buitenbaan in Inzell was vóór de renovatie een van de mooiste ter wereld

Het is elk jaar begin oktober een komen en gaan van (Nederlandse) schaatsploegen. Ireen Wüst was hier vorige week met haar team JustLease, dezer dagen rijden onder meer Plantina, AfterPay en LottoNL-Jumbo er hun rondjes. Marrit Leenstra komt een paar dagen over. En kijk, daar keren de Russen ontspannen terug naar hun hotel. Sommigen op de racefiets, anderen leggen de vijfhonderd meter tussen ijsbaan en dorp lopend af.

Proefwedstrijden Waar alle ploegen in augustus en september nog uitvliegen naar warmer oorden - denk aan Italiaanse heuvels met langs de wegen talloze cipressen -, worden juist in Inzell altijd de eerste proefwedstrijden gehouden. Vorig weekend waren de eerste, vandaag en morgen is er ook een aantal. Waarom toch steeds Inzell? Thialf in Heerenveen is ook open. Gerard van Velde, coach van Plantina, vat het samen: "Je bent weg van thuis, hebt even niks anders dan schaatsen aan je hoofd. Geen afleiding, alleen met je team." En dus volgt elk jaar een invasie van Nederlanders. In het dorp, dat de laatste jaren zo rond de vijfduizend inwoners herbergt, zijn begin van de herfst de auto's met Nederlandse kentekens volop aanwezig. Inzell bestaat bij de gratie van het schaatsen. De sport, met alle nostalgie die erbij hoort, houdt het dorp op de been. Sinds de kunstijsbaan in 1965 werd aangelegd, is het aantrekkelijke trainingsgrond. Ook voor jonge schaatsers. Zo kwam Ronald Mulder hier al toen hij nog voor zijn gewest reed. En Sven Kramer ging als peuter al met zijn vader mee. Het is ook een dorp waar Douwe de Vries een luie stoel in het gras kan zetten om met ontbloot bovenlijf een boek te lezen. De Vries, nu LottoNL-Jumbo, verbleef in het seizoen 2013-2014 zeker negentig dagen per jaar in de regio. "Maar dat was wel héél veel."

Aantrekkingskracht Toch snapt hij waarom Inzell zo'n aantrekkingskracht houdt. Het is er goed trainen en fijn rondbewegen, zonder veel stress. "We zijn een paar jaar geleden naar Erfurt geweest, maar dat was waardeloos. Dan is dit veel beter geregeld. En iedereen is hier nog blij. Dat helpt ook." Bovendien is er de historie. Van Velde kan er nog geanimeerd over praten. Hij stak op zijn negentiende voor het eerst met zijn schaatsjes de grens over, op weg naar Inzell. Nu is hij er voor de hoeveelste keer? "Eh, dit is jaar 26 schat ik zo?" De buitenbaan in Inzell was vóór de renovatie een van de mooiste ter wereld. Hij wijst naar de baan. "Als hier het zonnetje op stond, was het echt een plaatje. Niet normaal zo mooi. Je kon hier in je korte broek duurtraining doen, lekker in de zon op de kussens liggen."