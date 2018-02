In Moskou ligt 40 centimeter sneeuw, en dat zorgt niet alleen voor sneeuwpret

Een dik pak sneeuw van maar liefst 40 centimeter kleurde het Rode Plein in Moskou wit. In slechts 36 uur viel meer dan een maand aan sneeuw, de hevigste sneeuwval in de Russische hoofdstad sinds de eerste meteorologische metingen.

Burgemeester van Moskou, Sergei Sobyanin, noemt het de ‘sneeuwval van de eeuw’. De inwoners lijken vooral blij met het weer. Na jaren van ongebruikelijke dooi vonden ze het wel weer tijd voor zo’n Russische winter. Op sociale media delen ze foto’s van sleeënde kinderen, witte straten en besneeuwde parken.

Maar het is niet alleen maar sneeuwpret. De afgelopen dagen zijn meer dan tweeduizend bomen omgevallen omdat ze topzwaar waren geworden van de sneeuw. In een enkel geval nam een vallende boom ook een elektriciteitskabel mee. Daarbij is een dode gevallen. Er raakten minstens vijf mensen gewond bij andere incidenten.