In Moskou kun je een tafeltje reserveren in de zevende hemel

Restaurant 'De zevende hemel' in Moskou bedient zijn gasten op 337 meter hoogte, een flink eind op weg naar de top van Europa's hoogste gebouw, de 500 meter hoge Ostankino-televisietoren.

Het restaurant draait langzaam om zijn as, zodat het panorama van de stad binnen een klein uurtje aan je voorbijglijdt. De indruk mag dan minder verpletterend zijn dan in het tijdperk vóór Google Earth, het is toch een live view, en dat blijft boeien.

Mensen met kunstmatige ledematen, hoogzwangere vrouwen en mensen die om een of andere reden slecht ter been zijn komen de toren niet in

'De zevende hemel' heropende in 2016, na een langdurige verbouwing van de toren die volgde op een verwoestende brand in 2000. Sindsdien zijn de regels flink aangescherpt, wat pas nog leidde tot een schandaal. Een blinde paralympische sportvrouw werd de toegang geweigerd. Ook mensen met kunstmatige ledematen, hoogzwangere vrouwen en mensen die om een of andere reden slecht ter been zijn komen de toren niet in. Nee, ook dronkaards niet.

Alle bezoekers moeten zo nodig snel de trap af kunnen, is de achterliggende gedachte. Dat zijn welgeteld 1704 treden. Er zijn ook mensen die ervoor kiezen de trap omhoog te nemen uit sportieve overwegingen. De voorlopige recordhoudster deed dat ooit in een kleine twaalf minuten.

Luxe-appartement Vanuit het restaurant kijk je neer op een andere zevende hemel, driehonderd meter lager. Want zo heet het ook 'premium-klasse'-flatgebouw dat hier een jaar of tien geleden verrees. De enkele honderden bewoners hebben omgerekend meer dan een miljoen euro neergeteld voor hun luxe-appartement met hoge plafonds en een weids uitzicht op vijver en park. Zij kunnen met recht zeggen dat ze in de zevende hemel wonen. De buurt liet de bouw van de eliteflat uiteindelijk gelaten over zich heenkomen. Eerst was er woede, toen een van Moskou's grootste bouwondernemingen een schutting neerzette en daarachter begon met graafwerkzaamheden. De buurt stapte naar de rechter en kreeg gelijk, want de bouwlocatie lag binnen beschermd gebied, vlakbij een park met historische gebouwen waar bouwen niet mag. Er was euforie, dit was een precedent in Moskou.