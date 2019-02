In moeilijke tijden heb je juist het meest aan de twitteraars met weinig volgers

Dat blijkt uit een studie van Canadese onderzoekers die is verschenen in vakblad PLOS ONE. Sociale media zoals Twitter zijn voor overheden - en voor journalisten - goede middelen om te volgen wat er lokaal gebeurt. Hulpdiensten kunnen in tweets zien hoe een ramp zich voltrekt en waar de nood het hoogst is. De Canadese onderzoekers wilden weten wat daarin de patronen zijn: wie twittert het meest, wanneer, en met welke woorden? Ze konden beschikken over een omvangrijke database van tweets uit vijf ‘rampzalige’ perioden die zich in het afgelopen decennium in de Verenigde Staten hebben voorgedaan, variërend van de overstromingen in Louisiana in 2016 tot orkaan Irene in 2011.

Lees verder na de advertentie

Bij natuurgeweld dat zich goed laat voorspellen. Zo zie je bij orkanen de twitteractiviteit al in de aanloop toenemen, de tweets gaan veelal over het inslaan van voedsel. Bij minder voorspelbare rampen, zoals overstromingen en tornado's, wordt vooral tijdens en direct na de ramp getweet.

Dat is logisch. Maar wat de onderzoekers opviel, was dat de meeste tweets kwamen van 'gewone’ mensen met 100 tot 200 volgers. De twitterreuzen met duizenden of tienduizenden volgers leggen tijdens een ramp veel minder gewicht in de schaal.

En Jan-met-de-twitterpet post niet alleen méér tweets, maar hij zet daarin ook bruikbare, praktische informatie. Zijn beperkte publiek bestaat uit familie en vrienden, niet uit een grijze massa volgers. Een overheid die effectief wil communiceren over een ramp kan zich het best richten tot die gewone twitteraar, concluderen de onderzoekers, en liefst met heldere, praktische boodschappen, want die zal hij zeker delen.