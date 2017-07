In misschien wel haar beste jaar laat Smulders het afweten

Wie de erelijst van Laura Smulders dit seizoen bekeek, kon er niet omheen: zij was dè favoriet voor de wereldtitel. Maar op de WK in het warme en klamme Amerikaanse Rock Hill (South Carolina), waarvan de finales verborgen waren diep in de Nederlandse zaterdagnacht, werd ze slechts zesde.

Smulders (23), vóór de WK veruit de beste op de wereldranglijst, werd begin juli nog zowel Nederlands als Europees kampioen en gaat bovendien aan de leiding in de strijd om de Europacup. Ze won drie van de vier wereldbekerwedstrijden, twee daarvan op Papendal.

Smulders is al lang niet meer de verrassing die ze was toen ze geheel onverwacht brons won op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Maar een grote overwinning had ze nog niet op zak. Geen wereldtitel op de supercross, geen olympische titel. Rio eindigde vorig jaar teleurstellend, toen ze bij een alles-of-nietspoging in de laatste bocht onderuit was gegaan.

Was het te graag willen, was het iets te gehaast?

Dit jaar is misschien wel haar beste. Zou het dan ook kunnen op de WK, op de baan waar ze vorig jaar een wereldbekerwedstrijd won? Ze had in ieder geval lol. Zaterdag, wedstrijddag, had ze de 'controle' overgenomen van het Instagramaccount van het vrouwenwielrennen, uciwomencycling. Ze plaatste korte video's van de training, van de warming-up met de andere Nederlandse rijdsters en van het wachten en uitrusten tussendoor. Met zonnebril en op slippers.

Op die training ging ze ook al als snelste van de startheuvel. In de voorrondes won ze al haar ritten. Net als in de kwartfinale, waar ze onder meer haar eigen zus Merel achter zich hield. Beide zussen gingen door. Voor Merel eindigde de wedstrijd in de halve finale, Laura plaatste zich voor de finale.

Gehaast Maar toen, de finale, de start. Was het te graag willen, was het iets te gehaast? Duizenden keren heeft ze het riedeltje 'riders ready, watch the gate' gehoord, maar precies deze keer ging het verkeerd. Opvallend, want bij BMX krijgen rijders vooral in de baan tikken. Een fout bij het starthek, dat komt niet vaak voor. Het maakte Smulders meteen kansloos voor de zege, en ze moest achterin het veld toekijken hoe de Amerikaanse Alise Post haar 'thuisrace' won. Die sprintte daarna naar haar verloofde, Sam Willoughby, ook een BMX'er, die na een crash in september niet meer kan lopen. De zesde plaats van Smulders was niet alleen voor haar, maar ook voor Nederland een teleurstelling. Zeker omdat bij de mannen eveneens geen medaille werd veroverd op het belangrijkste toernooi van het jaar- al wilde bondscoach Bas de Bever eerst voor finaleplekken gaan. Daar kwam wel deels pech bij kijken. Twan van Gendt, die dit jaar al een wereldbekerwedstrijd wist te winnen, werd aangetikt en kwam ten val in de kwartfinale. Jelle van Gorkom, zilver in Rio, werd buiten de baan gedwongen. Niek Kimmann was de enige man die de finale haalde. Hij miste het brons op zevenentwintigduizendste van een seconde. De enige medaille werd bij de junioren behaald: Kevin van de Groenendaal won zilver. Maar dat was niet genoeg om te verhullen dat het een pover WK was: met bij de elite voor het eerst sinds 2013 geen medaille.

