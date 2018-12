In memoriam: deze bekende mensen overleden in 2018

'Dag lieve mensen', die uitspraak was het handelsmerk van tv-icoon 'Mies'. Ze begon in 1951 tegelijk met het begin van de Nederlandse televisie, en werd er als presentatrice de koningin van, was een pionier voor vele programma’s en de stem die Sinterklaas welkom heette. Fameus van de eerste live marathon-uitzending in 1962, 'Open Het Dorp', de inzamelingsactie voor de bouw van een woonwijk voor gehandicapten.

Als hoofdaanklager een crimefighter die zich weinig aantrok van zijn bazen. Zijn grootste scalp was drugshandelaar Johan V., de Hakkelaar. Samen met Fred Teeven sloot hij een omstreden deal met drugsbaron Cees H.: geld in ruil voor informatie.

Dichter en schrijver voor wie de dood een obsessie was. "Elk moment kan het afgelopen zijn", schreef hij in zijn laatste bundel, 'Staat'. Beheerder van de Amsterdamse Poule des Doods, dichters die bij 'eenzame uitvaarten' gedichten voordragen.

Geniale geest in een falend lichaam. Niemand leefde langer met de spierziekte ALS dan deze natuurkundige die in één adem werd genoemd met Newton en Einstein. Zijn boek over ruimte en tijd, 'Het Heelal', werd een internationale bestseller, hij een wetenschappelijke rockster.

Wereldberoemde Zweedse dj en producer die nooit onder stoelen of banken stak dat hij grote moeite had met zijn slopende bestaan. Hij had soms geen idee in welke stad of tijdzone hij zijn set afwerkte.

Enige vrouw die zowel presidentsvrouw was als moeder van een president. Ze ontmoette op haar zestiende George H.W. Bush, later de 41ste president van de Verenigde Staten. Hun oudste zoon George W. Bush werd de 43ste.

Met Saul Bellow en John Updike behorend tot de grootste Amerikaanse schrijvers van de vorige eeuw. Won talrijke literaire prijzen, waaronder een Pulitzer in 1997. Geen Nobelprijs, ofschoon deze fileerder van de mens jarenlang een geheide kandidaat was.

Een van Nederlands markantste en populairste auteurs. Moralist en feminist die de strijd aanbond met de verhuftering in de samenleving en zich boos maakte over het dedain voor de massa grijze lezeressen die de literatuur in leven houden.

JUNI

18 juni - Jahseh Dwayne Onfroy, XXXTentacion (20)

'Most controversial man in rap'. Een van de vele rappers die dit jaar gewelddadig aan hun einde kwamen. Bekend van megahits als 'Sad', 'Changes' en 'Look at Me'. Schreef liedjes over depressie, vervreemding, pijnstillers en identiteitscrises.

Jahseh Dwayne Onfroy, XXXTentacion © AP

27 juni - Joe Jackson (89)

Vader van het wereldberoemde muzikale gezin en manager van The Jackson Five en The Jacksons. Stoomde met geweld en vernedering zijn kinderen klaar voor hun sterrenstatus. Tot hij door Michael Jackson werd ontslagen, en de anderen zich ook van hem afkeerden.

Joe Jackson © REUTERS

26 juni - Klaas Hendrikse (70)

Zeeuwse predikant die in Trouw vertelde dat hij atheïst was. God bestaat alleen in ons mensen, was zijn stelling. Hij schreef de boeken 'Geloven in een God die niet bestaat' en 'God bestaat niet en Jezus is zijn zoon'.

Klaas Hendrikse © anp

27 juni - Marjan Unger (72)

Kunsthistorica, dol op sieraden die volgens haar een oerkracht symboliseren. Schreef het standaardwerk over het Nederlandse sieraad in de twintigste eeuw en schonk in 2010 een groot deel van haar collectie aan het Rijksmuseum.