In Mati staan alleen de gevels nog overeind. 'Ik weet niet of ik herbouw kan betalen'

Twee nachten en een dag na de allesvernietigende bosbrand probeert het Griekse dorp Mati de draad weer op te pakken. “Wat kan ik anders doen?”, vraagt Christos Bouvis (42) retorisch. Met bezweet voorhoofd is hij bezig bladeren en ander afval uit zijn tuin te vegen. Zo hoopt hij te voorkomen dat zijn wonderwel gespaarde huis bij een eventuele volgende brand alsnog in vlammen opgaat. “Ik heb hier mijn hele leven gewoond, en dat wil ik blijven doen.”

Dat het hier snel weer als vroeger wordt, gelooft ook Bouvis niet. Het huis van zijn buren is ook ongeschonden, maar hij heeft ze niet meer gezien. Hij heeft hun telefoonnummer niet, dus kan niet nagaan hoe het met ze gaat. Toen hij maandagochtend op de vlucht sloeg, botste hij met zijn auto op een brandende auto. Er zaten mensen in.

Twee vrouwen lopen met mondkapjes op door de puinhopen van het huis aan de overkant, op zoek naar lijken of dierlijke resten. Bouvis leunt even op de bezem als er een auto stopt. Heeft hij misschien hulp nodig? “Nee, dank je”, zegt Bouvis. Hij weet dat anderen het harder nodig hebben dan hij. Even later komen vrijwilligers flessen water brengen.

Rouw

De paar hotels die direct aan zee liggen, zijn de brand redelijk ongeschonden doorgekomen. De eigenaren melden vooralsnog weinig annuleringen te hebben. Er is de komende maand nog geen stroom, dus zijn ze aangewezen op noodgeneratoren.

“Kijk: toiletpapier, water, koekjes, zeep…”, zegt barista Angelos Eskantar­­ (26) in een café aan de overkant. Tot maandag schonk hij hier koffie aan toeristen, nu ligt de vloer bezaaid met hulpgoederen voor getroffenen. Ze worden vooral gebracht door inwoners van Athene, dat op een klein uur rijden ligt. Vrijwilligers brengen ze in hun auto’s naar getroffen bewoners. “Ik draai geen muziek meer”, zegt Eskantar. Hij vindt niet dat dat kan, nu iedereen nog in rouw is. “Maar dat is tijdelijk. Binnenkort is dit gewoon weer een café”, verzekert Eskantar.

Het valt niet iedereen zo makkelijk om vooruit te kijken. Kostas Boufis (58) hangt neergeslagen over het hek van zijn huis. Hij vluchtte maandagnacht naar het kleine haventje van Mati. Toen hij vier uur later terugkwam, stond alleen de gevel nog overeind. Uit de hoop puin erachter kringelt zelfs nu nog rook op. Net als veel Grieken was Boufis niet verzekerd. “Ik heb geen idee of ik het geld bij elkaar krijg om het ooit nog te herbouwen.”