In Maleisië begint de afrekening met het ancien regime

Het net lijkt zich te sluiten rond de Maleisische oud-premier Najib Razak, die twee weken geleden bij de verkiezingen verrassend de macht verloor. Zijn partij Umno, die al sinds de onafhankelijkheid in 1957 aan de macht was, werd toen voor het eerst in zestig jaar van het pluche gestoten, door de partij van de 92-jarige oppositieleider Mahathir bin Mohamad.

Gisterochtend moest Najib zich, omringd door journalisten, al melden op het kantoor van de Maleisische Anti-Corruptie Commissie (MACC) ten zuiden van de hoofdstad Kuala Lumpur om te worden verhoord over een groot corruptieschandaal. En morgen moet de ex-premier weer verantwoording komen afleggen.

De Maleisische politie doorzocht de afgelopen dagen ook al het huis en enkele andere panden van de 64-jarige Najib. De rechercheurs legden daarbij beslag op onder meer 158.000 dollar aan contanten, Rolex- en Patek Philippe-horloges, en tientallen handtassen van exclusieve merken als Gucci, Hermès en Louis Vuitton.

In lokale media wordt Najibs kennelijk koopverslaafde echtgenote Rosmah Mansor inmiddels vergeleken met Imelda Marcos, de beruchte Filippijnse presidentsvrouw van wie in 1986 na een volksopstand bleek dat ze een indrukwekkende verzameling dure schoenen, jurken en sieraden bezat. "Laat het recht zijn loop hebben", verklaarde MACC-chef Mohd Shukri Abdull gisteren over het onderzoek.

Leonardo DiCaprio Najib Razak was negen jaar lang premier van Maleisië. Het corruptieschandaal waarover hij nu aan de tand wordt gevoeld, draait om het staatsinvesteringsfonds 1MDB. Volgens de Amerikaanse FBI hebben de premier en zijn handlangers 3,8 miljard euro uit het staatsfonds achterover gedrukt. Het geld zou onder meer zijn gebruikt voor de aankoop van luxe-appartementen in het buitenland, de huur van een superjacht en de financiering van de Hollywood-film 'The Wolf of Wall Street', met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. (Tekst gaat verder onder tweet) Ook zou Najib persoonlijk een bedrag van maar liefst 578 miljoen euro op zijn bankrekening hebben ontvangen. Nadat hij daarmee was geconfronteerd, verklaarde hij dat het een 'politieke donatie' was van de Saudische koninklijke familie en dat hij het overgrote deel van het geld alweer had teruggeboekt. Toen de Maleisische corruptiewaakhond MACC enkele jaren geleden een onderzoek startte, deed premier Najib er alles aan om dat tegen te werken. Najib stuurde de minister van justitie de laan uit, liet MACC-onderzoekers ontslaan of op een zijspoor zetten, en muilkorfde de media.

Verraders Mohd Shukri Abdull, ook toen MACC-baas, kreeg er naar eigen zeggen net op tijd lucht van dat hij zou worden opgepakt op verdenking van het beramen van een machtsgreep, en vluchtte naar de Verenigde Staten. De verrassende stembusuitslag van twee weken geleden heeft de kansen dramatisch gekeerd "Wij wilden het gestolen geld terughalen", vertelde Shukri gisteren met tranen in de ogen op een persconferentie. "In plaats daarvan werden we ervan beschuldigd dat we het land kapot wilden maken. We werden verraders genoemd." Maar de verrassende stembusuitslag van twee weken geleden heeft de kansen dramatisch gekeerd. De vroegere sterke man en ex-premier Mahathir Mohamad, die de afgelopen maanden campagne voerde voor de oppositie, is voorlopig aangesteld als premier. De gevallen oud-premier Najib en zijn echtgenote mogen het land niet meer verlaten. En corruptiebestrijder Mohd Shukri Abdull, die was gevlucht naar de VS, is weer hersteld in zijn functie als baas van de MACC. Shukri wil proberen zo veel mogelijk van de verdwenen miljarden terug te halen, maar verzekerde gisteren ook dat hij de justitiële strijd met Najib wel zakelijk zal houden. "Hij is onze voormalige premier", aldus Shukri. "Ik ga geen wraak nemen."