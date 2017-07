In lastige vragen heeft Froome geen zin

Trélissac Lees verder na de advertentie De verkoper met zijn wielernering had op beter weer gehoopt, verzucht hij. Tussen de buien door loopt de handel nog wel maar verder is de verkoop van wielershirtjes en -broekjes pet. In de hoek van zijn stal ligt een setje teamkleding van Sky. Die verkoopt hij hoofdzakelijk aan Engelsen. Hier in Frankrijk slijt hij dat amper. Aan de plek kan het niet liggen. Hij heeft zijn nering aan de voet van de oprit naar het teamhotel van Sky uitgestald. De weinige fans die wel de regen trotseren in Trélissac komen eigenlijk meer uit nieuwsgierigheid voor Chris Froome dan dat zij hun portemonnee trekken.

Klantenbinding Twintig meter verder op de heuvel toont Team Sky wat klantenbinding niet is. Het hotel is met dranghekken afgezet. Achter de afzetting staan twee in het zwart gestoken bewakers. De paar fans die op een glimp van de gele truidrager hopen, lijken de beveiliging voor lief te nemen. De journalisten minder. De rustdag in de Ronde van Frankrijk is traditioneel een moment waarop pers en ploegen als honingbijen om bloemen zoemen. Deze rituele kruisbestuiving is een stille eis van de Tourorganisatie. Zeker voor de ploeg van de gele truidrager. Tour-organisatie ASO sommeerde Rabobank in 2007 dat Michael Rasmussen achter een tafel met microfoon zou plaatsnemen. En dus geschiedde. Daar heeft het publiek recht op. “Wij gunnen de renners vandaag ook een rustdag”, legt de persman van Sky, Ben Wright, bij de afzetting uit. “Wij zijn overigens niet de enige hoor. Meer ploegen hebben vandaag niets voor de pers georganiseerd.” De timing van Sky’s mediastilte is zacht gezegd ongelukkig Alsof dat bewaking en buitensluiting rechtvaardigt. Renners en ploegleiders zijn bijna altijd benaderbaar. Voor fans en pers. Dat is de kracht van de wielersport.

Mediastilte Plots duikt Froome met een opengeritst shirt achter de materiaalwagen op. De kleine schare fans die zich al die tijd nauwelijks liet horen, doorbreekt de stilte met een luide ‘Chris, Chris’. Naast hem loopt teambaas Dave Brailsford. De twee zijn in gesprek. Ze stappen het hotel in, doofstom voor de opwinding twintig meter verderop. De timing van Sky’s mediastilte is zacht gezegd ongelukkig. Froome smeet zondag de microfoon geïrriteerd weg nadat hem gevraagd werd naar de onsportieve actie van Fabio Aru op Mont du Chat. Een dag eerder zond de Duitse publieke zender ARD een reportage uit over de schimmige praktijken van de Engelse succesformatie. Het schone imago van de Britse ploeg blijkt sinds afgelopen herfst rafelrandjes te hebben “Het gat tussen de reputatie van Team Sky en de realiteit is flink”, zei dopingonderzoeker Hajo Seppelt in die uitzending. Het schone imago van de Britse ploeg blijkt sinds afgelopen herfst rafelrandjes te hebben in de vorm van medische attesten voor zijn kopmannen. Vragen daarover worden niet op prijs gesteld, onderstreepten de dranghekken gisteren eens te meer. De ploeg is selectief wie men wel en niet te woord staat. Wie niet op Sky’s lijst van ‘geaccrediteerde’ media staat, mag van een afstandje naar het wagenpark van de miljoenenploeg staren. Wie toch aandringt leert ongewenst de minder nobele kant van Sir Brailsford kennen. Een verslaggever van Cyclingnews.com die zondag een paar vragen wilde stellen, werd de huid vol gescholden. Zijn vragen waren te kritisch.

• Gevallen Majka verlaat frankrijk De Poolse wielrenner Rafal Majka heeft op de rustdag de Tour verlaten. Hij kwam zondag hard ten val en liep daarbij tal van zware kneuzingen en schaafwonden op. De 27-jarige Pool won in 2014 en 2016 het bergklassement en boekte al drie etappezeges in de Franse wielerronde. “Voor mijn gezondheid en voor de rest van het seizoen is het beter om nu rust te nemen.” Robert Gesink mag morgen het ziekenhuis in de Franse stad Oyonnax verlaten. De klimmer van LottoNL-Jumbo keert dan terug naar Nederland, waar hij nader wordt onderzocht. Ook hij was zondag ten val gekomen. Hij liep daarbij een breuk op in een van de onderste ruggenwervels. De Belg Thomas Degand start vandaag wel. De coureur van Wanty-Groupe Gobert werd gisteren tijdens een trainingsritje omvergelopen door een hond en liep daarbij schaafwonden op.

