In Kralingen kun je ook twéé liefdes hebben

Ach Kralingen, wat gebeurt er morgen met je? In de lommer van stadion Woudestein heeft de speeltuinvereniging de klimrekken zojuist afgesopt voor het zomerseizoen. Even verderop resideert Ahmed Aboutaleb in een heuse burgemeesterswoning, en na wat straten met stadsvilla's overheersen de statige huizen van de middenklasse. Aan de overkant van de Honingerdijk wordt de nieuwe hoogbouw vooral bewoond door de jonge gezinnen die een koopappartment kunnen betalen.

Veel inwoners van deze keurige buurt hebben een seizoenskaart voor 'hun' Exelsior. De enige club in het betaald voetbal waar de kinderen ná de wedstrijd zelf op het veld mogen spelen. Maar voor de derby tegen Feyenoord gelden morgen andere regels. Hoewel er bij Exelsior werkelijk nóóit iets gebeurt, worden supporters nu van tevoren gewaarschuwd dat als ze ditmaal het veld betreden, ze direct een stadionverbod tegemoetzien van maximaal zestig maanden én een geldboete.

Ik heb ooit bij de jeugd van Feyenoord gespeeld, dus bij die club ligt mijn hart John Melissant

Daarnaast wordt de wijk zondag grotendeels afgesloten door de politie, en de mobiele eenheid staat paraat. Dat deze wedstrijd zo anders is dan normaal blijkt wel uit de prijs van de tickets. Kost een kaart voor het gehele seizoen maar 200 euro, voor deze ene wedstrijd gingen de plaatsen op de zwarte markt voor wel 5000 euro van de hand. Slimme Feyenoord-supporters hebben in december al voor 100 euro een halve seizoenkaart gekocht en zitten nu voor een dubbeltje op de eerste rang.

John Melissant, al dertig jaar beheerder van de Kralingse speeltuinvereniging moet erom lachen. Pal naast het Exelsior-stadion heeft hij aan zijn kantoortje de Feyenoord-vlag opgehangen. Hij kon er net bij, vanuit zijn scootmobiel. "Ik heb ooit bij de jeugd van Feyenoord gespeeld, dus bij die club ligt mijn hart. Maar als Feyenoord uit speelt en Exelsior thuis, ga ik gewoon die club aanmoedigen. Het komt hier allemaal niet zo nauw. Je kunt ook twéé liefdes hebben."

De rivaliteit is er wel, maar veel minder dan die tussen de derde Rotterdamse ploeg Sparta en Feyenoord, ook al wordt die broedertwist volgens Melissant overdreven. Maar de banden met Exelsior zijn steviger. Dit was ooit de dochterclub van Feyenoord waardoor er met spelers kon worden geschoven. Robin van Persie begon bij Exelsior, en zou later in de Kuip spelen. En de commercieel directeur van Exelsior Wouter Gudde is de zoon van Eric Gudde, die weer algemeen directeur van Feyenoord is. Ze gunnen elkaar wat.

Clubliederen Toch zal de club uit Kralingen zich morgen niet makkelijk overleveren, denkt Robin de Roon die met zijn zoon Noam (10) vaste bezoeker is, de Exelsior-sjaal altijd om. "We kunnen nog goed een punt gebruiken om te voorkomen dat we degraderen." Dus daar gaan ze voor. De docent aan de Hogeschool Inholland woont hartje Kralingen en heeft destijds bewust voor Exelsior gekozen. "Betaald voetbal in je achtertuin, waar vind je dat nog? Hij heeft met zijn zoon een vaste plek op de Robin van Persie-tribune, in de buurt van de harde kern en 'de man met de pijp', die tijdens de busreis naar een uitwedstrijd niet aan het bier gaat, maar een tafelkleedje uitspreidt en een flesje wijn opentrekt. Ook dat kan bij Exelsior. Ze moeten toch echt niet denken dat we die naam gaan gebruiken. Hoe moet het dan met onze clubliederen? Robin de Roon "Onze harde kern is best fanatiek", zegt De Roon, "maar niet zo rauw als die van Feyenoord of Ajax. Als die supporters eens over het hek van de tegenstander gaan hangen, zeggen de ouderen dat ze even normaal moeten doen. Incident opgelost." Het aardige is volgens De Roon ook dat de Exelsior-aanhang zich weinig laat zeggen door het management. Die besloot Woudestein, uit 1927 met 4500 plaatsen, opeens om te dopen tot het Van Donge & De Roo Stadion, naar de namen van de sponsor. "Ze moeten toch echt niet denken dat we die naam gaan gebruiken. Hoe moet het dan met onze clubliederen? Wat ríjmt er nu op 'Van Donge & De Roo'?" De Roon en zijn zoon Noam zitten morgen tussen de Exelsior-fans op hun vaste plekken op de Van Persie-tribune. John Melissant zet honderd meter op het speeltuinterrein een groot tv-scherm neer. Speciaal voor genodigde Feyenoordfans. Het kan allemaal, in Kralingen.

