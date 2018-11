In Jemen ligt de frontlinie bij het ziekenhuis

De bombardementen waren constant duidelijk te horen in het Thawra-ziekenhuis in Hodeida, vertelt Geert Cappelaere. De directeur Midden-Oosten van hulporganisatie Unicef van de Verenigde Naties is net terug uit Jemen, waar hij hoofdstad Sanaa en havenstad Hodeida wist te bezoeken. “Het Thawra-ziekenhuis, het belangrijkste in de regio, ligt op zo’n anderhalve kilometer van de frontlinie”, zegt hij in een telefonisch gesprek vanuit Jordanië. “Je kunt je onmogelijk voorstellen wat het met een kind doet om in dat ziekenhuis te liggen, soms helemaal alleen, en de beschietingen om je heen te horen.”

De strijd om de belangrijke havenstad Hodeida, die Jemenitische troepen met steun van Saudi-Arabië proberen te veroveren op de Houthi-rebellen, is afgelopen week verhevigd. Wellicht vanwege de oproep van verschillende externe partijen tot een staakt-het-vuren en mogelijke vredesbesprekingen. De strijdende partijen zouden nog snel zo veel mogelijk terrein willen winnen, zo wordt gespeculeerd. Intussen dreigt voor meer dan tien miljoen mensen in Jemen de hongerdood.

Dilemma

Voor de inwoners van Hodeida betekent het oplaaiende geweld meer slecht nieuws. Zo is het Thawra-ziekenhuis nog moeilijker bereikbaar geworden, zegt Cappelaere. “Ik vroeg een moeder die net met een uitgemergeld kind was binnenge­komen, waarom ze pas zo laat hulp had gezocht. Ze legde uit dat ze te bang was geweest om op weg naar het ziekenhuis beschoten te worden. Dat risico nemen of thuis blijven in de wetenschap dat haar kind zonder hulp binnen een paar dagen zou kunnen sterven, dat was haar dilemma.”

Cappelaere spreekt van hartverscheurende keuzes die ouders moeten maken. Zoals de vader die niet wist of hij bij zijn zieke kind moest blijven of geld moest verdienen voor de rest van het gezin. Soms ook komen ouders niet met hun kind naar het ziekenhuis, omdat ze het vervoer erheen niet kunnen betalen.

Tot zijn grote frustratie zag Cappelaere kinderen met ziektes die eenvoudig te voorkomen zijn. Hij zag niet alleen grote groepen ondervoede kinderen – ongeveer de helft van de Jemenitische kinderen onder de vijf jaar is volgens Unicef chronisch ondervoed – maar ook ernstige ­gevolgen van andere ziektes, die door het conflict de kop opsteken. “Kinderen met verlammingsverschijnselen, bijvoorbeeld als gevolg van difterie. Maar ook de mazelen zien we vaker opduiken. Door de oorlog is de vaccinatiegraad met zo’n 10 tot 20 procent afgenomen.”