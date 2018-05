In je achtertuin wietplanten kweken tegen de pijn, mag dat?

Een strafbaar feit plegen en geen straf krijgen; een man die in zijn achtertuin wiet kweekte, is er niet tevreden mee. Hij heeft aangifte tegen zichzelf gedaan en het gerechtshof in Den Haag geeft hem nu gelijk: de man moet strafrechtelijk vervolgd worden.

De zaak werpt opnieuw licht op de vele onduidelijkheden die samenhangen met het Nederlandse gedoogbeleid voor softdrugs: wat mag wel en wat niet? Mede gezien die achtergrond is het goed dat de strafrechter zich erover buigt, vindt het gerechtshof. De man zelf vindt dat hij niets heeft misdaan.

Vijf planten

De kwestie begon eind augustus vorig jaar. De politie trof in de achtertuin van de man vijf hennepplanten aan; die werden in beslag genomen en vernietigd. Anderhalve week later werd de man gebeld door de officier van justitie met de mededeling dat hij niet vervolgd zou worden; daarvoor was het strafbare feit te gering.

Maar nu weet de man niet waar hij aan toe is. Kan hij nu wel of niet ongestraft wietplantjes in zijn achtertuin laten groeien? Er staat voor hem nogal wat op het spel, voert hij aan. Want hij lijdt aan ernstige zenuwpijnen. Medicinale cannabis uit de apotheek helpt daar niet tegen, de olie uit de zelfgekweekte planten wel. Daar komt nog bij dat cannabis niet vergoed wordt door zijn verzekering. Zelf kweken scheelt dus aanmerkelijk in de kosten - en aangezien hij in de bijstand zit, is dat niet onbelangrijk.

Dit hele verhaal wil de man aan de rechter voorleggen, in de hoop uiteraard dat die het met hem en zijn advocaat eens is dat zijn persoonlijke omstandigheden een rechtvaardigingsgrond zijn voor de wietplantjes in zijn achtertuin. Dan kan hij zonder stress, zonder de aanhoudende dreiging van een inval in zijn huis zijn cannabisolie maken.

Het Openbaar Ministerie seponeerde aanvankelijk de aangifte die de man tegen zichzelf deed, omdat hij niet direct belanghebbend zou zijn. Over dat laatste oordeelt het gerechtshof nu anders, zonder inhoudelijk een vonnis te vellen in de zaak.

Of de man via strafvervolging z'n zin krijgt - een min of meer permanente legitimatie voor het kweken van een klein beetje wiet - valt nog te bezien. Dat blijkt uit een tussenzinnetje uit de uitspraak van het gerechtshof. Dat 'komt het hof vooralsnog onwaarschijnlijk voor', luidt het.