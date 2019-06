In Japan mag de werkgever hoge hakken verplichten, maar de vrouwen komen nu in opstand

Bedrijven in Japan mogen werkneemsters blijven verplichten om hoge hakken te dragen. Minister van arbeid en volksgezondheid Takumi Nemoto heeft een oproep om dit kledingvoorschrift in veel ondernemingen te schrappen, achteloos terzijde geschoven. “Het is algemeen geaccepteerd dat het dragen van hoge hakken noodzakelijk en gepast is op de werkvloer”, verklaarde hij in het parlement.

Lees verder na de advertentie

Daar werd gedebatteerd over de kwestie nadat een petitie tegen discriminatie op het werk 18.800 handtekeningen had gekregen. Het initiatief voor de petitie kwam van actrice Yumi Ishikawa en op sociale media kwam veel respons, met als hashtag ‘KuToo’. Dat is een woordspeling op ‘MeToo’ en de Japanse woorden voor schoenen en pijn, ‘kutsu(u)’.

De oppositie nam de oproep over en politica Kanako Otsuji , die vaak opkomt voor gelijke rechten, noemde de hakkenverplichting ‘achterhaald’. Intussen vindt zijn onderminister Emiko Takagai dat vrouwen niet verplicht kunnen worden om bepaald schoeisel te dragen. Japan staat op plaats 110 van 149 landen als het gaat om gendergelijkheid.

Lees ook:

Weg maatpak, dag lippenstift, welkom gympies De stropdas mag af, het strakke dure pak mag uit en de lakschoenen mogen verruild worden voor nette gympen. De vooraanstaande investeringsbank Goldman Sachs versoepelt de kledingvoorschriften voor het personeel.