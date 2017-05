In Japan even geen pak of panty meer op kantoor

Met de maatregel wil de Japanse overheid het gebruik van de energieslurpende verkoelers inperken, om zo de CO2-uitstoot terug te schroeven. De overheid spoort de Japanse bevolking zelfs aan om synthetische pantykousjes te verruilen voor blote kuiten, gympen aan te trekken, en torso’s te omspannen met frisse T-shirts in plaats van overhemden met lange mouwen.

Door zich te ontfermen over de temperatuurregelaar lokt het Japanse ministerie van milieu arbeidskrachten uit hun warme kleding.

Het is niet de eerste keer dat Japan de teugels rondom kledingvoorschriften laat vieren. De zogeheten ‘Cool Biz’-campagne wordt sinds 2005 iedere zomer tussen mei en het eind van september gevoerd. En het werkt: inmiddels weet negentig procent van de bevolking van het initiatief af, meldt het milieuministerie, en worden de richtlijnen op zeven van de tien werkplekken opgevolgd.

De airco’s bleven uit, op de stoepen flaneerden vrouwen in frisse kokerrokken en mannen in polo’s.

Tijdens de aftrap van het koele-kleren-seizoen, gisterochtend, was het in Kasumigaseki, het district van Tokio waar de ministeries en andere overheidsinstanties huizen, bijna 22 graden Celsius. De airco’s bleven dus uit, en op de stoepen flaneerden vrouwen in frisse kokerrokken en mannen in polo’s. Hun nette jassen en vestjes hadden de ambtenaren thuisgelaten.

Naast de ‘Cool Biz’-campagne promoot het Japanse ministerie van milieu de actie ‘Cool Share’. Daarmee wil het mensen aansporen samen af te koelen in gemeenschappelijke ruimtes met airco als café's, bibliotheken en winkelcentra, of met een clubje vrienden te eten bij een iemand thuis, om het individuele gebruik van elektriciteit terug te dringen.

