In Iran merkt de gewone man vrijwel niets van de hervatte olie-export

Vorig jaar februari voeren voor het eerst sinds veel westerse sancties tegen Iran waren opgeheven Iraanse olietankers de Rotterdamse haven binnen. The Huge en The Snow hadden de Afrikaanse westkust getrotseerd met elk 2 miljoen vaten aan boord, waarschijnlijk bestemd voor Shell. Voor oliewatchers was het een memorabel moment: Iran mocht weer meedoen op de wereldmarkt.

Dat beeld ontstond ook toen in april 2015 in het Zwitserse Lausanne het nucleair akkoord werd gesloten. Teheran zou zijn nucleaire ambities inperken, de economische belemmeringen werden afgebouwd. Grote bedrijven konden in Iran investeren en internationale merken zouden vechten om de consumentenmarkt. Vooral de bevolking zou veel winnen bij het akkoord, was het idee. Maar uit de demonstraties van afgelopen dagen blijkt nog veel onvrede.

Het klopt dat de olie inmiddels flink wat geld oplevert. In heel 2017 exporteerde Iran 777 miljoen vaten ruwe olie en 180 miljoen vaten met gascondens, meldde het Iraanse ministerie van olie maandag. Jammer van die lage olieprijs van zo'n 50 dollar gemiddeld over het vorige jaar, maar toch goed voor een opbrengst van 48 miljard dollar. De Opec, het collectief van olieproducerende landen, ontziet Iran bij de afgesproken productiebeperkingen. Als enige land mocht het de productie verhogen naar 3,8 miljoen vaten per dag.

Bureaucratie Maar het oliegeld komt terecht bij een kleine groep. Onder president Hassan Rouhani heeft de machtige Revolutionaire Garde, het militaire elitecorps, haar greep op de economie alleen maar verstevigd. Andere sectoren dan de oliehandel kennen grote problemen. De verwachting dat het internationale bedrijfsleven onder trompetgeschal Iran zou binnentrekken om banen te creëren, is niet uitgekomen, op enkele uitzonderingen na. Zo zullen Citroën en de Iraanse autobouwer Saipa in september hun gezamenlijke fabriek openen. Er moeten honderdduizenden Citroën C3's en C4's van de band gaan rollen, deels met onderdelen van Iraanse makelij. Zakenleiders zien vooral grote belemmeringen, meldde het Internationaal Monetair Fonds. De resterende Amerikaanse sancties maken het moeilijk om in Iran aan kredieten te komen. De bureaucratie werkt verstikkend, de corruptie ontwrichtend en de infrastructuur is onder de maat. Iran heeft een technologische achterstand op vergelijkbare landen. Staatsbedrijven en de financiële sector moeten worden hervormd om economisch echt rendabel te worden. Er zijn wel banen, maar vaak op lager niveau in de bouw of in de landbouw