In Irak laait een nieuwe oorlog op, en dat komt IS goed uit

De Iraakse strijdkrachten, geholpen door de grotendeels sjiitische militie Hashd al-Shaabi, zijn volgens sommige berichten al doorgedrongen tot de buitenwijken van de gelijknamige provinciehoofdstad Kirkuk. Bij de operatie zijn meerdere doden gevallen, met name aan Koerdische zijde.

De militaire zet van Bagdad is een bijzonder risicovolle, want de Koerden zullen de gebieden niet zomaar prijsgeven. Er wonen veel Koerden in zowel de provincie Kirkuk als in de gelijknamige provinciehoofdstad, die bovendien van groot strategisch belang zijn vanwege de vele nabijgelegen olievelden. Koerdische strijders hebben al gezworen dat zij de verloren gebieden zullen terugveroveren.

IS profiteert

Een ander probleem is dat de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) nog in volle gang is. Dat zijn vijanden met elkaar in oorlog zijn, komt IS goed uit. De Amerikaanse woordvoerder van de coalitie tegen IS, Ryan Dillon, schreef op Twitter dan ook dat de Amerikanen “nauwlettend de situatie in Kirkuk monitoren, alle partijen oproepen om escalerende acties te vermijden. Beslecht de strijd tegen IS, dat het grootste gevaar is van alle.”

De situatie is bijzonder ongunstig voor de Amerikanen, omdat de twee strijdende partijen behoren tot hun belangrijkste bondgenoten in de regio. Als de Amerikanen de militaire hulp aan de Koerden doorzetten, die vooral toenam met de opkomst van IS, dan wordt dat door Bagdad gezien als een daad van verraad. Omgekeerd riskeren de Amerikanen hun vriendschap met de Koerden als zij openlijk partij kiezen voor Bagdad. Maar afzijdig blijven in dit conflict, vooral als er meer doden vallen, kan Amerika zich evenmin permitteren.

De Iraakse regering krijgt wel hulp van Iran en Turkije. Ankara en Teheran beschouwen de onafhankelijkheidswens van de Iraakse Koerden als een gevaar, omdat het als voorbeeld dient voor de Turkse en Iraanse Koerden.