In huize Schuurs draait alles om de bal

In de laatste maand van 2017 was er in het gezin Schuurs twee keer een reden voor een extra feestdag. Eerst tekende zoon Perr een contract van vijf jaar bij Ajax en later werd dochter Demi geselecteerd voor het Fed Cupteam dat in februari in de wereldgroep uitkomt tegen de tennissters uit de Verenigde Staten. In het Zuid-Limburgse Nieuwstadt werd dat - bescheiden - gevierd.

Lees verder na de advertentie

"Demi heeft al een keer in de Fed Cup gespeeld toen ze zestien was", zegt vader Lambert Schuurs, de oud-handballer die met 312 wedstrijden in de nationale ploeg nog altijd recordinternational is. "Maar toen Perr het contract had getekend hebben we met familieleden en wat vrienden een klein feestje gehouden. Niet uitbundig, nee, want alles gaat gewoon door. En Perr had met Fortuna nog een paar belangrijke wedstrijden te spelen."

Alleen moeder Dominique heeft geen sport­ach­ter­grond, maar zij is de spil van het gezin

In huize Schuurs is het topsport dat de klok slaat. Lambert (55) is assistent-coach van de handballers van OCI Lions, Demi (24) staat in de topvijftig van de wereldranglijst dubbelspel, dochter Fleau (21) handbalt in het eerste team van Sittardia en Perr (18) verruilt komende zomer Fortuna Sittard voor Ajax. Alleen moeder Dominique heeft geen sportachtergrond, maar zij is de spil van het gezin.

Pas op de plaats "De drie kinderen wonen nog thuis en dan heeft zij mij er ook nog bij als sporter die niet-sociaal gedrag vertoont door altijd met zijn team rekening te houden", zegt Schuurs. "Mijn vrouw zorgt ervoor dat de kinderen op tijd te eten krijgen en de was wordt gedaan. Zij kan goed relativeren. Ik ben een doordrammer. Dat brengt de kinderen ook wel verder, maar af te toe moet er iemand pas op de plaats maken." De drie r's, rust, reinheid en regelmaat, zijn verankerd in het gezinsleven. Net als de checklist met dingen die je als topsporter vanzelfsprekend moet doen. Schuurs: "Je moet gezond eten, je moet op tijd naar bed, je moet op tijd opstaan om weer actief te worden, je moet je goed verzorgen, je moet bepaalde sociale vaardigheden hebben buiten het sporten. Als je die dingen kunt afvinken, heb je de grootste kans van slagen om uiteindelijk iets te bereiken." Schuurs nam zijn kinderen van jongs af aan mee naar de sporthal. Omdat hij er zelf moest zijn, maar ook om hen al vroeg in aanraking met sport te brengen. "We zijn met een heel klein balletje begonnen", zegt Schuurs. "Hoe kleiner de bal, hoe moeilijker de sport. Als je zo'n balletje snel onder controle kunt hebben, heb je sneller gevoel met een grotere bal. Demi kan een tennisbal honderd keer met de voet omhoog houden. Dat zie ik een voetballer niet snel doen." Als ik een goede muzikant was geweest, hadden de kinderen misschien in de muziek gezeten Lambert Schuurs Volgens Schuurs is het geen toeval dat twee van de kinderen aan topsport doen. Fleau is de uitzondering, zij verdient de kost buiten de sport. "Als je vader of moeder aan een bepaalde sport doet, raken de kinderen ook besmet. Wij hebben een bepaalde levenswijze, waardoor je snel leert te knokken voor je positie in het leven. Als ik een goede muzikant was geweest, hadden de kinderen misschien in de muziek gezeten." De invloed van de ouders is in de ogen van Schuurs een belangrijke factor in de sportieve ontwikkeling van het kind. Zijn ouders bijvoorbeeld bereid een kind drie, vier keer in de week naar de sporthal te brengen? Want een sportend kind vraagt veel van de ouders, weet Schuurs uit ervaring. "Toen Demi de lokale tennisclubs was ontgroeid, gingen we ons oriënteren. We kwamen uit in het Belgische Bree, de club van onder anderen Kim Clijsters. Bree is 35 minuten rijden. We zeiden tegen elkaar: 'Als we dat straks twee, drie keer in de week moeten doen, is dat een hele opgave. Moeten we dat wel doen?' Omdat Demi zich zo ontwikkelde, reden we op een gegeven moment zes dagen in de week twee keer per dag naar Bree om haar te brengen en te halen." Mede door zijn werkzaamheden als assistent-coach bij Lions is Schuurs niet altijd in staat de verrichtingen van zijn kinderen te volgen. Hij probeert alle thuisduels van Fleau bij Sittardia te zien, bij de wedstrijden van Perr op vrijdagavond met Fortuna komt hij vaak de tweede helft binnenlopen - na een training van zijn club - en met Demi, die vooral in het buitenland actief is, kan hij maar sporadisch mee. "Vorig jaar was ik er op Wimbledon bij, maar een hele week meegaan is moeilijk. Dat vormt ook je kind. Je moet er niet altijd bovenop zitten, ze moeten ook fouten maken waarbij ze zelf ervaren dat het niet goed is. Als je ze daar altijd bij helpt, leren ze daar niet van. In de beginjaren probeerde Demi altijd oogcontact met mij te zoeken. Dat kan een negatieve invloed hebben op je kind en dat kun je beter voorkomen." Een jaar geleden voetbalde zoon Perr nog in de A-jeugd van Fortuna Sittard, de club die toen nagenoeg failliet was. Met de overgang naar Ajax kwam voor Perr een droom uit en voor de Limburgse club betekende de transfer de financiële redding. Schuurs: "Ik werd vorig jaar door het bestuur van Fortuna gebeld. Er waren een paar grote investeerders die de club wilden redden, met als voorwaarde dat Perr bij de club zou blijven. Zij zagen in hem al een succes-iemand. Ik had op dat moment echt nog geen idee waar hij heen zou moeten. Achteraf denk ik weleens: hoe is het mogelijk wat er nu allemaal met hem is gebeurd."

Halleluja Maar het is niet alleen maar halleluja om ouders te zijn van een topsporter, zegt Schuurs. Hij verwijst naar alle mensen die nu opeens iets van Perr willen ('Dat is echt heel heftig'), maar hij herinnert zich vooral de aanranding van Demi door een fysiotherapeut in Turkije. "Ik wilde onmiddellijk in het vliegtuig stappen, maar ze wilde het zelf oplossen. Ze probeerde verder te spelen, maar dat ging emotioneel niet en toen is ze naar huis gekomen. Dan gaat het niet om topsport, dan ben je de vader die zijn kind wil beschermen."