In het vrouwenvoetbal is FC Twente de luis in de pels van Ajax en PSV

Als nieuwe trainer van de voetbalvrouwen van FC Twente kwam Tommy Stroot in 2016 met bepaalde verwachtingen naar Enschede. Maar die strookten niet met de realiteit. De Duitser schrok van de beperkte faciliteiten bij de club, toch de regerend kampioen van Nederland. De omstandigheden die hij aantrof hadden weinig met topsport te maken.

Met een kleine ploeg hebben we hard gewerkt om de boel boven water te houden. Een of twee keer konden de salarissen niet op tijd worden betaald en daar heb ik echt niet van geslapen Hans Siers

Sportpark de Slangenbeek van de Hengelose amateurclub ATC’65 was destijds de thuisbasis van de vrouwen van FC Twente. “ATC’65 was erg behulpzaam, maar we konden er geen wedstrijdbespreking houden”, zegt Stroot in een van de kantoren van de Grolsch Veste, het stadion van de mannen van FC Twente. “De kleedkamers en het clubgebouw waren overdag verhuurd aan de kinderopvang. We hadden er zelf portacabins neergezet en die waren slecht onderhouden.”

Kleine stappen Met de verhuizing vorig jaar naar sportpark ’t Wilbert van de amateurs van Achilles ’12, eveneens in Hengelo, werden kleine stappen gemaakt. Er kwam een spelershome en in de kleedkamer kreeg iedereen een eigen kastje. Stroot: “De meiden komen nu van school rechtstreeks naar de training en maken hun huiswerk in het spelershome. Dat is nieuw.” Stroot (30) kwam in een turbulente periode bij FC Twente. De door financiële problemen geplaagde betaald voetbal organisatie (bvo) stootte de vrouwentak af en het einde van het damesvoetbal in Enschede leek nabij. Een aantal sponsors stak de helpende hand toe en onder de vlag van de Stichting FC Twente Vrouwen kon de kampioen van Nederland weer verder.

Bankroet voorkomen “Het was een donkere periode”, zegt Hans Siers, voorzitter van de stichting. “Met een kleine ploeg hebben we hard gewerkt om de boel boven water te houden. Gelukkig hebben de speelsters er weinig van gemerkt. Een of twee keer konden de salarissen niet op tijd worden betaald en daar heb ik echt niet van geslapen. Die periode heeft ons ook geïnspireerd. Als je beperkte middelen hebt, word je creatief”. Dit jaar haalden de vrouwen van FC Twente de zesde landstitel binnen. Het dreigende faillissement van de bvo overschaduwde dat sportieve succes, maar uiteindelijk werd het bankroet voorkomen doordat de gemeente een deel van de schuld kwijtschold. Een van de voorwaarden was dat FC Twente jaarlijks een bedrag van 400.000 euro moest overmaken naar de Stichting FC Twente Vrouwen. Siers: “Onze begroting ziet er nu prima uit, we kunnen de dingen doen die we willen doen. Ook sportief en organisatorisch hebben we de zaken goed voor elkaar. Met het vorige bestuur van FC Twente hadden we een moeizame relatie, maar nu wordt het vrouwenvoetbal weer omarmd. Ook door het bedrijfsleven.”

Het Diekman Een andere voorwaarde voor het steunplan van de gemeente was dat de voetbaldames in Enschede moesten gaan spelen. Deze week werd bekend dat zowel de trainingen als de wedstrijden van FC Twente met ingang van komend seizoen worden verplaatst van de accommodatie van Achilles ’12 in Hengelo naar sportpark Het Diekman in Enschede. De vrouwen worden op de nieuwe locatie verenigd met de daar reeds gehuisveste beloften. Met die verhuizing werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de opdracht die Stroot zich drie jaar geleden had gegeven: een nieuw gezicht creëren voor FC Twente. “Zonder iemand te verwennen hebben we betere omstandigheden gecreëerd”, aldus de trainer, die komend seizoen een nieuwe uitdaging wacht: de Champions League. “We doen geen gekke dingen. We gaan door met de jonge talenten, zij hebben het verdiend.”

Jonge talenten De persoonlijke begeleiding van de speelsters staat hoog in het vaandel van Stroot. Hij is ervan overtuigd dat de individuele ontwikkeling van de speelsters tot het teamsucces heeft geleid. ‘Jeugdvoetbal is geen teamsport’ is niet een door Stroot bedachte stelling, maar hij staat er wel achter. “PSV richt zich op de Amerikaanse markt, Ajax kiest voor volwassenheid, maar veel jonge talenten zien dat FC Twente de club is waar ze beter worden.” Die zienswijze heeft FC Twente gemaakt tot de club die het nu is. Siers: “Wij zijn de luis in de pels van Ajax en PSV. Financieel niet, maar voetbaltechnisch kunnen wij ons met die clubs meten. Wij zijn ­Tukkers en hoeven ons niet op de borst te kloppen, maar we moeten ons ook niet verstoppen. Wij zijn niet máár FC Twente, wij zíjn ­FC Twente.”

