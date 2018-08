In het IJsselmeer verdampt elke halve minuut een olympisch zwembad

Het was nog maar net opgeborgen, of het hitteplan kan weer tevoorschijn worden gehaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het Nationale hitteplan opnieuw afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe.

De komende dagen kan de temperatuur daar volgens het KNMI oplopen naar 30 tot 35 graden. ’s Nachts wordt het niet veel koeler dan een graad of 20. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Vorige week maandag werd het hitteplan ook al geactiveerd, tot afgelopen zaterdag toen het weer wat koeler werd. De oproep blijft hetzelfde: zorg goed voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en chronisch zieken, vermijd te veel lichamelijke inspanning, drink genoeg en zorg dat uw woning koel blijft. Daarmee kunnen gezondheidsproblemen zoveel mogelijk beperkt worden, aldus het RIVM.

Er was vorige week de nodige kritiek op het hitteplan. Volgens critici staat het plan vol open deuren. Maar het RIVM stelt dat het hitteplan meer dan tien jaar geleden is ingevoerd naar aanleiding van het hoge aantal doden onder ouderen in voorgaande jaren.

Watertekort

Na weken van droogte kampt Nederland inmiddels ook met een feitelijk watertekort. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), die vandaag een nieuw droogtebericht verspreidde.

Dit betekent dat de vraag naar water in het hele land groter is dan het aanbod. De afgelopen tijd is er te weinig regen gevallen en kwam er niet genoeg water via de rivieren ons land binnen. Door de hitte is bovendien veel water verdampt. Dagelijks zakt het waterniveau in het IJsselmeer drie millimeter, meldde Bart Vonk van Rijkswaterstaat vandaag op een persconferentie over de droogte. "Er verdampt elke halve minuut een olympisch zwembad op het IJsselmeer."

Een tekort aan drinkwater is niet aan de orde, benadrukte Michèle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat, tijdens diezelfde bijeenkomst. "De kraan blijft áán, ik hoop alleen wel dat u hem af en toe uitzet."

Bezoekers van een cafe zitten met hun voeten in een zwembadje op een terras aan de Nassaukade in Amsterdam. © ANP

De komende tijd gaat er niet genoeg regen vallen om de droogte te compenseren, aldus Rijkswaterstaat. Daarvoor zijn twee tot drie maanden met normale neerslag nodig. Het KNMI verwacht de komende weken echter geen grote weeromslag. Het ziet alleen de kans op neerslag volgende week iets toenemen.

De komende twee weken stijgt het neerslagtekort naar 308 millimeter. Dat is hoger dan in dezelfde periode in 1976, dat geldt als het recordjaar tot nu toe. Of 2018 alle records uit dat jaar gaat breken, hangt af van hoe lang de droogte voortduurt.