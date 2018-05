In het hart van Leidsche Rijn hangt de geur van belofte

Wat mij betreft had men een klein Manhattan gebouwd, je moet durven dromen, zoals destijds met dat visioen van die 262 meter hoge Belle van Zuylen-toren van Pi de Bruijn die je al zo'n beetje vanaf de stadsgrens van Amsterdam kon zien - een waarmerk in het landschap.

Maar men vreesde de schaduw die de kolos zou werpen, economisch en landschappelijk; elke droom roept zijn eigen schimmen op, zijn chimera, die je meteen moet bestrijden.

Grote ambities

Goed, vier jaar geleden stak men een schep de grond in en gisteren was het zover: naast het station van Leidsche Rijn, direct aan de in een tunnel verdwijnende A2, is een strak ensemble verrezen van rechthoekige, precies even hoge bouwblokken, onderbroken door een groter en een kleiner plein en een voorname hoofdader in het midden - de brede Parijsboulevard, met hoge arcaden aan weerszijden.

Toen ik de supermarkt binnentrad leek het er inderdaad aardig te hypermarcheren

De ambities zijn groot: dit ensemble wil niet alleen het centrum van Leidsche Rijn zijn, maar ook een tweede stadshart van Utrecht. Die reusachtige toren werd nooit gebouwd, maar een record kon alvast sneuvelen: Leidsche Rijn heeft nu de grootste supermarkt van Utrecht en toen ik erbinnen trad bleek het er inderdaad aardig te hypermarcheren.

Boevink © RV

Zulke elementen zijn nodig om aanspraak op een tweede stadshart te kunnen maken, maar een supermarkt is niet genoeg. Evenmin rukt de burger uit naar de andere zijde van de snelweg om te winkelen bij Only, of bij H&M of Zeeman, of om een burger te eten bij Five Guys of een pizza bij Vapiano, want dat alles is er in het eerste stadshart ook al, en het is de makke van ketens dat ze overal hetzelfde kunstje herhalen.

Dus zijn er prettige openbare voorzieningen nodig, een goed ingericht plein met de schaduw van bomen, een bibliotheek, een schouwburg. Die bibliotheek is in aanbouw, de schouwburg is uit de tekeningen geschrapt.

En snelle verbindingen. De trein tussen de beide stadsharten rijdt vier keer per uur, en met grote regelmaat rijden er gele, stille stadsbussen, die aandokken in een futuristisch ontworpen buspaviljoen dat met zijn gedurfde allure op de Biennale van Venetië niet zou misstaan.