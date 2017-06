In het grasseizoen kun je nog goede tennissers binnenhengelen

Als baas van de Ricoh Open probeert Marcel Hunze altijd een uitgebalanceerd deelnemersveld naar Rosmalen te krijgen, net als zijn acht collega-directeuren van de grastoernooien die worden gespeeld tussen Roland Garros en Wimbledon. Met toppers, bekende namen en Nederlanders. Volgens Hunze is hem dat dit jaar goed gelukt. "We hebben het beste veld uit de laatste jaren."

Een aantal traditionele afzeggingen - nu van Goffin, Del Potro, Radwanska en Ostapenko - zorgde voor een domper, maar met Cilic en Zverev zijn er twee toptienspelers actief op het Brabantse gras. Bij de vrouwen voeren de al uitgeschakelde Cibulkova (nummer zeven) en Mladenovic (dertien) de plaatsingslijst aan.

Er wordt altijd gesproken over de absolute toppers. Die benadert u ook altijd? "Natuurlijk. We informeren bij alle toptienspelers, zowel bij de mannen als de vrouwen, of ze willen spelen. Eerlijk gezegd vind ik niet dat de nummers een, twee en drie het allerbelangrijkste zijn. Wie heeft meer toegevoegde waarde voor het toernooi, Wawrinka of Zverev? Ik weet het niet. Of bij de vrouwen: Kerber of Cibulkova? Ik zou niet zomaar voor Kerber gaan." Het onderhoud van een grasbaan kost 10.000 per jaar en wij hebben er elf liggen

U vist met uw collega's in dezelfde vijver. Geeft geld uiteindelijk altijd de doorslag? "Nee, we krijgen bijvoorbeeld dit jaar doorlopend complimenten over de banen. Cilic zei dat hij afgezien van Wimbledon nooit eerder op zulke goede grasbanen had gespeeld. Hij vond dat de trainingsbanen goed genoeg waren om wedstrijden op te spelen. Ik denk dat wij ons daarin kunnen onderscheiden." De tekst loopt door onder de afbeelding Marcel Hunze (tweede van links) © ANP

Maar geld speelt toch ook een rol? "Ja, maar in het grasseizoen is geld minder belangrijk dan op andere toernooien. Het seizoen is kort en ze moeten toch ergens spelen. Afgezien van misschien Halle worden er bij de grastoernooien geen ongelooflijke bedragen betaald. Dat geld is er gewoon niet. Grastoernooien hebben veel extra kosten. Het onderhoud van een grasbaan kost 10.000 per jaar en wij hebben er elf liggen."

Op de achtergrond spelen altijd andere belangen. Stuttgart heeft deze week hetzelfde prijzengeld, maar daar speelt wel Federer. "Hij heeft iets met Stuttgart. En het zou iets te maken kunnen hebben met Mercedes. Dat is zijn persoonlijke sponsor én titelsponsor van het toernooi. Waarschijnlijk hebben ze gezegd: Federer is voor ons zo belangrijk dat wij zijn startgeld betalen. Het is jammer dat hij nu al verloren heeft. Maar hij heeft zo'n statuur dat de kaartverkoop door zijn aanwezigheid een enorme boost krijgt." Ze slikte iets dat opeens op de dopinglijst stond. Maar er was geen sprake van structureel dopingmisbruik

Er waren dit jaar weer wat afzeggingen, maar de komst van Zverev was een meevaller. Hoe kreeg u dat voor elkaar? "Op dezelfde dag dat hij verloor op Roland Garros hebben wij tegen zijn manager gezegd dat wij een wild card voor hem hadden. Je onderhandelt dan over geld, voorwaarden en faciliteiten, maar dat zijn geen onoverkomelijke dingen. Binnen een halve dag was het rond. Gek dat hij als Duitser niet in Stuttgart speelt? Tsja, het enige dat ik kan zeggen is dat hij voor ons heeft gekozen."

U bent ook directeur van Indoor Brabant. Hoe gaat het daar? "Je wilt daar ook de toppers hebben. Daar werk je alleen met prijzengeld en niet met startgeld, wat op zich een goede methode is. Indoor Brabant is een vijfsterren-evenement, waar het prijzengeld minimaal 450.000 euro moet zijn. Ons prijzengeld is 800.000 euro, met als gevolg dat er van de toptien altijd wel acht komen. Indoor Brabant maakt deel uit van het grandslam met Aken, Spruce Meadows, Calgary en Genève. De status is anders dan het tennistoernooi hier."

Er is veel te doen geweest over de wild cards voor Sjarapova. Ethisch of niet. U had geen twijfels. "Nee. Ze slikte iets dat opeens op de dopinglijst stond. Dat dat fout is gegaan is absurd, met zo'n team. Maar er was geen sprake van structureel dopingmisbruik. Het is anders dan iemand die jarenlang heeft gebruikt. En ze is vijftien maanden geschorst geweest, dat is voor een topsporter een gigantische tijd. Ze was hier welkom, daar heb ik geen seconde over getwijfeld."

Maar ze is er niet. "Zij had ons toernooi met potlood in haar agenda gezet. Het was een fantastische stunt geweest. Nu is ze helaas geblesseerd en speelt ze het hele grasseizoen niet. Het is jammer dat we haar dit jaar niet mogen begroeten, maar we hebben de pionnen zo gezet dat we in de toekomst misschien een grote kans maken."

