In het genre sportfilms is nu de beurt aan tennis

Die ging over Dirk Kuyt. Topvoetballer, aanvoerder van Feyenoord en 'gewone man', die werd gevolgd tijdens het afgelopen voetbalseizoen. De afloop is bekend: Kuyt behaalde met de Rotterdamse club het kampioenschap.

Vorige week ging ook 'Borg/McEnroe' in première. Deze film, over de Wimbledon-finale van 1980 tussen Björn Borg en John McEnroe, is een van de groots aangekondigde sportfilms van het jaar.

Het is zo een tijd vol nieuwe sportbeelden. De documentaire over Kuyt, de verfilming van de finale tussen de twee tennissers en ook nog van eigen bodem de film 'Spaak' over wielrenner Luuk Meijer (in Trouw overigens twee sterren): het sportfilmgenre lijkt een kleine opleving mee te maken.

Gelukkig maar, want voor echte sportfilms is het nog steeds leunen op klassiekers uit een (ver) verleden. Vaak zijn sportfilms films over boksen, er zijn er een paar over honk- en basketbal. En dan heb je wel zo ongeveer het sportfilmlandschap als je zoekt op populairste films over sport.

Verder zijn de meeste sportfilms toch van oude statuur. Of de huidige sportfilms ook die status gaan krijgen, dat is uiteraard nog de vraag. Spaak lijkt kansloos, maar neem bijvoorbeeld Borg/McEnroe. Het zou kunnen, maar tennis en film blijft een moeilijke combinatie. Want om een service er een beetje fatsoenlijk uit te laten zien, is toch wel wat techniek nodig.

En oké, vergeet 'Moneyball' niet, uit 2011. Deze film met Brad Pitt gaat over een honkbalteam dat alleen op basis van statistieken spelers in dienst neemt én daarmee succes behaalt.

De twee films die zich voor het grote publiek met een ander verhaal tussen alle ringgevechten in wringen, zijn 'Rush' uit 2013 en 'Invictus' uit 2009. De eerste verhaalt over de rivaliteit tussen twee autocoureurs: Niki Lauda en James Hunt. Invictus is het waargebeurde verhaal van het Zuid-Afrikaanse rugbyteam dat in tijden van Apartheid naar de top groeit. Met Morgan Freeman als Nelson Mandela en Matt Damon als aanvoerder van het rugbyteam kende de door Clint Eastwood geregisseerde film een sterrencast.

Toeval

Toch wil het toeval dat binnenkort wéér een tennisfilm uitkomt: 'Battle of the Sexes', waarin de 55-jarige Bobby Riggs (Steve Carell) de 29-jarige Billie Jean King (Emma Stone) uitdaagt tegen elkaar te spelen. Dit waargebeurde verhaal uit 1973 komt in november in de bioscoopzalen.

Nog even terug naar de documentaire over Kuyt. Dat is geen sportfilm, klopt. Het is ook zo dat over sport vaker documentaires worden gemaakt dan echte speelfilms. Maar, zo stelde programmeur Dave Andriese van het Sportfilmfestival vorig jaar in de Volkskrant: "Op het gebied van sport kom je weinig echte anekdotische films tegen. Je hebt al snel een mix tussen documentaire en film. Dat is onvermijdelijk."

Het beste voorbeeld daarvan: 'When We Were Kings', de documentaire over het gevecht tussen George Foreman en Muhammad Ali in 1974. Dat verhaal wordt de laatste tijd 'gewoon' als film beoordeeld.