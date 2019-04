In het Gelukspakhuis van Oikocredit zie je dat geld gelukkig maakt

Dagobert Duck wordt vast gelukkig van zijn Geldpakhuis, maar toch is een Gelukspakhuis iets anders. De Nederlandse kredietverstrekker Oikocredit heeft er dinsdag een geopend in de stationshal van Utrecht Centraal, om reizigers ter hoogte van spoor 20 te vertellen over het effect van microkredieten: kleine leningen aan beginnende ondernemers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Je kunt er zwemmen, niet in het geld, maar in een zwembad vol hartjes. Ondernemers die met het geld van Oikocredit ‘zelfredzaam’ moeten worden kijken toe. Ook een naaister die zich even een Bollywoodster waant, uit de tv-reclame van Oikocredit, is prominent aanwezig.

Oikocredit heeft een portefeuille van ruim 1 miljard euro en probeert met het geld van particulieren en instellingen de levens te verbeteren van mensen met een laag inkomen. De organisatie uit Amersfoort, ontstaan vanuit de oecumenische beweging, doet dit al al 44 jaar. Maar momenteel ondergaat Oikocredit grote veranderingen.

Moeilijk jaar ‘We zien de wereld om ons heen snel veranderen’, schrijft managing director Thos Gieskes in het voorwoord van het recente jaarverslag over 2018. En, vrij naar Charles Darwin, ‘een organisatie moet zich aanpassen om relevant te blijven’. Oikocredit heeft last van een aantal omstandigheden die de resultaten onder druk zetten, schrijft hij. Namelijk de aanhoudend lage rente, de toenemende concurrentie en de beschikbaarheid van geld in de markten waar de organisatie opereert. Afgelopen jaar was het bovendien economisch onrustig in Zuid-Amerika, waar Oikocredit actief is, zoals in Argentinië. 2018 kende een verlies van 1,3 miljoen euro na belastingen, wel beduidend minder dan een jaar eerder, toen bedroeg het verlies 20 miljoen euro. Om daadkrachtiger te worden trekt Oikocredit zich terug uit 31 landen, in Oost-Europa, Centraal-Azië en een kleiner aantal in Afrika. Hierdoor kan de organisatie zich beter concentreren op de resterende 33 landen, waar al het merendeel van de partners zat. Voortaan ligt de focus op de agrarische sector, inclusieve financiering en hernieuwbare energie, terreinen waarop Oikocredit zich het sterkst voelt. De kern is het financiële ontwikkelingswerk: wereldwijd ontbreekt het 1,7 miljard volwassenen aan toegang tot financiële diensten. Theoloog en tv-presentatrice Jacobine Geel opent het Gelukspakhuis van kredietverstrekker Oikocredit op station Utrecht Centraal. © Trouw

Algoritmes Verder gaat Oikocredit mee in de fintech-trend, een woord waar geen ontwikkelingswerker of beleidsmaker nog zonder kan. De opmars van smartphones zorgt voor nieuwe mogelijkheden om de doelgroep te bereiken. In het geval van Oikocredit zijn dat niet alleen kleine ondernemers met een microkrediet maar ook iets grotere ondernemers die willen investeren. In 2017 diende de eerste fintech-partner zich aan. Inmiddels zijn het er vijf. Het is een ander soort partner, zegt business developer Vincent van Dugteren van Oikocredit. Het zijn doorgaans jonge start-ups, waarvan de oprichters in algoritmes denken en meer van techniek afweten dan van sociale investeringen.

Pas op voor fintech-bedrijven met goudkoorts Elke week krijgt Van Dugteren een stuk of vier aanbiedingen van fintech-bedrijven op zijn bureau. “Allereerst kijken we naar de sociale factor. Hebben ze de doelstelling om klanten hogerop te helpen? Of willen ze snel rijk worden?” Het is goed opletten, want in opkomende markten zijn genoeg fintech-bedrijven door goudkoorts bevangen. Ze willen met laagdrempelige kredieten snel verdienen aan woekerrentes. Eind vorig jaar heeft de toezichthouder in Indonesië bijvoorbeeld 407 fintech-bedrijven op de zwarte lijst gezet, vooral uit China, maar ook uit Oost-Europa en de VS. Een voorbeeld van een goede partner is voor Oikocredit het Mexicaanse Tienda Pago. Van Dugteren: “Zij helpen de typische familiewinkeltjes. Tienda Pago versterkt kortlopende kredieten waarmee zij iets grootschaliger en dus goedkoper kunnen inkopen bij aangesloten leveranciers. Via het digitale platform worden de bestellingen en de betalingen afgehandeld, en Tienda Pago schiet het geld voor aan de leverancier. Dit vergroot de capaciteit en de omzet van de winkeliers. Een voordeel is ook dat het krediet alleen voor de inventaris kan worden gebruikt, niet voor andere onkosten, zoals schoolgeld of boodschappen.” Een supply-chain-krediet, noemt Van Dugteren het. Hij is ‘enorm optimistisch’ over dit soort digitale mogelijkheden. “Voor potentiële klanten wordt het makkelijker om de financier te bereiken. Ze hoeven niet een dag van het platteland naar het bankfiliaal te reizen. Geldleners bouwen met hun gegevens na verloop van tijd een profiel op, waarmee ze kunnen laten zien dat ze kredietwaardig zijn. En voor geldverstrekkers wordt het werk dankzij fintech efficiënter.” Daarbij blijft persoonlijk contact belangrijk. Ook om te zien of een geldlener niet boven zijn vermogen leent. Tech-en-touch, heet dat model, zegt Van Dugteren. Bankieren doe je niet alleen digitaal.

