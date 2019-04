In het dierenpark van Emmen staat dierenwelzijn voorop, maar het ooohh-gevoel ontbreekt

Op de heuvel met gras en grote rotsblokken rolt de leeuwin zich genoeglijk op haar rug. Ze strekt zich uit, met haar kop achterover. Een van haar twee jongen kruipt tegen haar aan. Zaterdagmiddag waren de welpjes in dierenpark Wildlands Adventure Zoo in Emmen voor de eerste keer te zien. Op deze zonnige dag slaan heel wat bezoekers het tafereel gade.

Na een enerverende week, waarin het noodlijdende dierenpark door de gemeente werd gered, is het deze dag gezellig druk. Veel jonge gezinnen. Veel kinderwagens. Jarno Heijnis uit Assendelft is met zijn vrouw en kinderen een dagje naar het noorden gereden. “Mijn eerste indruk is dat het park ruim opgezet, open en schoon is.” Wel had ook hij verwacht meer dieren te zien. “Maar wat ik zie, is mooi.”

Onder hen Wendy Overmeer en haar partner Guido Jonge met hun twee kinderen uit Pijnacker. Wat ze van Wildlands vindt? “Om heel eerlijk te zijn, valt het een beetje tegen. Er zijn niet heel veel dieren te zien. Maar misschien zijn we Blijdorp of Beekse Bergen gewend”, zegt Overmeer. Jonge: “De ruime opzet spreekt ons aan, maar ik heb nog geen ooohh-gevoel”.

Dierenwelzijn

In Wildlands hebben dieren de ruimte. “Ze leven zo dicht mogelijk bij de natuur”, stelt Lisette de Ruigh van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. “Ze kunnen zich terugtrekken en schuilen. Qua dierenwelzijn is Emmen top of the bill.” De consequentie is dat bezoekers af en toe de tijd moeten nemen om een dier te spotten. Die tijd gunt niet iedereen zich.

In totaal staat de gemeente garant voor ruim 80 miljoen euro. ‘Veel geld? Omgerekend per inwoner is dat maar 2 euro per maand’

De bezoekersaantallen van Wildlands (geopend in 2016) namen gestaag af. In het openingsjaar waren dat er nog 1,3 miljoen, in 2018 855.000. In 2017 leed het park een verlies van 1,8 miljoen, vorig jaar was dat zelfs 8 miljoen. Om een faillissement te voorkomen besloot de gemeenteraad van Emmen ruim 18 miljoen aan leningen over te nemen. In totaal staat de gemeente garant voor ruim 80 miljoen euro.

Egbert Veenstra wacht samen met zijn vrouw buiten voor het flatgebouw naast het dierenpark in zijn rolstoel op de taxi. Hij snapt wel dat de gemeente het park te hulp schoot. “Veel geld? Omgerekend per inwoner is dat maar 2 euro per maand.” Voor een belevenispark met diverse attracties, vindt hij het niet gek. Maar het mag wel geschikter worden gemaakt voor mensen met een handicap, vindt hij.