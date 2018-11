In het Chinese Wenshan mag Fikkie alleen ’s nachts nog de straat op

En daar blijft het niet bij: het is in Wenshan überhaupt niet meer toegestaan om met je hond in parken, winkel- en sportcentra te komen. Er is ook een maximale riemlengte van een meter, en een verbod op minderjarige uitlaters.

Ook elders in China is het niet ongebruikelijk om het houden van honden streng te reguleren

De stap van de gemeente mag dan misschien radicaal zijn, ook elders in China is het niet ongebruikelijk om het houden van honden streng te reguleren. De communistische vader des vaderlands Mao Zedong vond huisdieren een zaak voor de bourgeois, en die afkeurende houding wordt nog steeds gereflecteerd in lokale regelgeving. Zo is het centrum van hoofdstad Peking verboden terrein voor grote honden.

Onder welvarende Chinezen is het tegenwoordig wel vrij gebruikelijk om een huisdier te hebben; zij lieten dan ook on­line hun afschuw blijken over de toekomstige nachtelijke uitlaatpartijen. Anderen prezen de maatregelen juist, als een heel terechte veiligheidsmaatregel. In China sterven jaarlijks tweeduizend mensen aan hondsdolheid, doorgaans na een hondenbeet.

