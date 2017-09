In het Bijlmerbajeshotel draait alles om vrijheid

De isoleercellen in de toren van de voormalige Bijlmerbajes zijn nog in originele staat. Het cipiershok ziet er zelfs uit alsof het in allerijl verlaten is. Nick in isoleercel 2 kon niet tegen opsluiting, blijkt uit de gegevens op het volgekalkte whiteboard in het kantoortje. Jesper in cel 5 was vuurwapengevaarlijk en moest dagelijks rectaal worden onderzocht. Bij Klaas in cel 6 lag vluchtgevaar op de loer.

De hotelgasten van het nieuwe 'The Movement Hotel' in een van de zes Bijlmertorens kunnen het voormalige gevangeniswezen van dichtbij aanschouwen. Het tijdelijke hotel - met achttien kamers van twaalf vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen - opent vandaag zijn deuren en wordt bijna volledig gerund door vluchtelingen.

We willen dat onze gasten zich iedere ochtend realiseren dat er net veel mensen wakker zijn geworden die niet zomaar de deur uit kunnen lopen.

"Het is een hotel en opleidingsinstituut ineen", zegt Nina Schmitz van stichting Movement On The Ground, die het project begon. "Door hier twintig tot dertig vluchtelingen werkervaring te laten opdoen en op te leiden, hopen we integratie en doorstroom te bevorderen."

Gezamenlijke douche De bajessfeer hangt nog in de hotelgangen, waar je je al snel verloren voelt. De deuren zijn dik en zwaar, camera's staren je indringend aan vanuit iedere vindbare hoek. Turend uit het raam valt de blik al snel op de luchtplaats met haar betonnen muren. Een douche op de kamer is er niet, gasten douchen net als de gedetineerden vroeger, aan het begin van de gang. Twee minuten water, één temperatuur. Op de foto links: Khaled werkzaam als frontdesk manager. © Jean-Pierre Jans Khaled Alkordi loopt een van de kamers binnen en wijst op de muur recht tegenover het bed. 'Vrijheid?', staat er groot. "Dat is waar het hier nu om gaat", zegt de 29-jarige uit Syrië gevluchte Alkordi. Drie jaar geleden kwam hij uit Damascus naar Nederland, nu werkt hij als receptionist in het hotel. "We willen dat onze gasten zich iedere ochtend realiseren dat er net veel mensen wakker zijn geworden die niet zomaar de deur uit kunnen lopen."

Hulp uit allerlei hoeken Hij hielp de gangen roze schilderen, bedacht kunstprojecten en marketingacties voor het hotel. "Een gevangenis is een mysterieuze plek. Je denkt al snel aan pijn en de vreselijke dingen die zich hier vast en zeker hebben afgespeeld. Wij scheppen hier, met medewerkers en gasten, nieuwe en vooral mooie herinneringen." Voor Alkordi draait het om verandering. Roze muren die vrolijk maken, zijn slechts een begin. "Wij openen de gevangenisdeuren zodat iedereen kan zien wat er achter het mysterie schuilt", zegt hij. Ik heb drie dagen feest gevierd toen ik hoorde dat ik was aangenomen "Hier staat een vluchteling die een kans krijgt en die met beide handen grijpt. Ik wil dat mensen ook dat beeld van vluchtelingen zien, hier op de vloer en in de media." Voor de stichting die dit project gestart is, is het spannend. Werken de plannen in de praktijk? Wordt het een succes, zowel voor de gasten als voor de medewerkers? "Ik wil niet dat onze mensen eind januari denken 'nou, dat was leuk', maar dan weer op straat staan", zegt projectmanager Rob Hoogerwerf. "We krijgen gelukkig hulp aangeboden uit allerlei hoeken: ROC Amsterdam voor vervolgopleidingen, het Hilton en het Amstel Hotel voor trainingen in gastvrijheid en het nieuwe QO Hotel wil doorstroom mogelijk maken." Khaled Alkordi ziet wel wat de toekomst brengt. "Ik heb drie dagen feest gevierd toen ik hoorde dat ik was aangenomen. Nu wil ik vijf dagen per week keihard werken om dit tot een succes te maken."

Ontwikkelingsgebied Bijlmerkwartier Een van de bekendste gevangenissen van het land, de Bijlmerbajes, sloot 1 juni 2016 haar deuren. Willem Holleeder, Klaas Bruinsma en Volkert van der Graaf zaten ooit in een van de zes Amsterdamse torens. Nu wonen er circa zeshonderd vluchtelingen. Naast een asielzoekerscentrum is er een pop-up restaurant gevestigd waar vluchtelingen samenwerken met Nederlandse chefs, er is een koffiezaak waar zij tot barista worden opgeleid en een zogenoemde broeiplaats waar creatieve professionals samenkomen met azc-bewoners. Deze week werd bekend dat het terrein verkocht is aan vastgoedontwikkelaar BAM. Vijf torens worden gesloopt en 1350 woningen gebouwd. De nieuwe stadswijk Bijlmerkwartier wordt autoluw en energieneutraal. De kamers in The Movement Hotel Bijlmerbajes. Een gedeelte van de voormalige gevangenis is omgebouwd tot een tijdelijk hotel dat wordt gerund door asielzoekers. © ANP

