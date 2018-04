In het Aziatische Davos is het nieuwe China te zien

Elektrische karretjes zoeven heen en weer over vlekkeloze straten. Ze rijden langs gemillimeterde golfterreinen, vers geplante bloemenperken en getrimde palmbomen, een landschap zo perfect als een ansichtkaart. De wagentjes leveren hun passagiers af bij rode lopers met buigende hostesses in traditionele klederdracht. Vandaar gaat het naar balzalen met marmeren vloeren en met meetlint opgestelde stoelen, een gepolijst decor dat geld en macht uitstraalt.

Welkom in Bo'ao, op het Zuid-Chinese eiland Hainan. Twintig jaar geleden nog een onbeduidend vissersdorpje, nu een mondain conferentieoord en thuishaven van de belangrijkste economische top van Azië. Het 'Aziatische Davos', zo wordt Bo'ao ook wel genoemd, want ieder jaar strijken staatshoofden en bedrijfsleiders hier neer om de wereldeconomie te bespreken. Net als in dat Zwitserse skiresort, maar dan op een tropisch eiland met uitzicht op de Zuid-Chinese Zee.

Het Bo'ao Forum voor Azië, zoals de top voluit heet, bestaat pas sinds 2002, maar is Davos in snel tempo naar de kroon aan het steken, overeenkomstig de economische machtsverschuivingen op het wereldtoneel. Trok de Aziatische netwerkbijeenkomst vijf jaar geleden zo'n veertienhonderd deelnemers, dit jaar zijn het er meer dan tweeduizend, afkomstig uit 63 landen en regio's. Van de vijfhonderd grootste bedrijven ter wereld, de Fortune Global 500, zijn er 72 vertegenwoordigd.

Ook buitenlandse staatshoofden vinden de weg naar Bo'ao: dit jaar de presidenten van Oostenrijk en de Filippijnen en de premiers van Singapore, Pakistan en Mongolië. En minister-president Mark Rutte natuurlijk, die deze week met drie ministers, een staatssecretaris en 165 bedrijven op handelsmissie in China is. Hij spreekt vandaag op de openingsceremonie van Bo'ao, waar hij in 2015 ook al te gast was. Vervolgens heeft hij een onderhoud met president Xi Jinping.

De protectionistische houding van de VS laat gastheer China toe zich nog meer op te werpen als nieuwe voortrekker van economische globalisering. President Xi heeft al laten weten vandaag op Bo'ao een pakket aan vrijemarkthervormingen te zullen aankondigen, die de veertigste verjaardag van het beleid van reform and opening-up eer zullen aandoen. In alle persmededelingen klinkt de boodschap door het: wie voor vrije handel is, kan rekenen op China.

De opmars van Bo'ao en China wordt dit jaar nog extra in de verf gezet, in verband met oplopende spanningen met de Verenigde Staten. In de wandelgangen van het congrescentrum is de dreigende handelsoorlog nooit ver weg. De tweets van Trump komen geregeld ter sprake in de gesprekken tussen leden van de verschillende delegaties, ook de Amerikaanse en de Chinese.

"Het is in feite het oude tribuutsysteem in een nieuw jasje", zegt Henk Schulte Nordholt, sinoloog, ondernemer en auteur van het boek 'China en de barbaren'. In dat systeem moesten gezanten de superioriteit van het Chinese keizerrijk erkennen, als voorwaarde om handel te mogen drijven. Tijdens de Qingdynastie (1644-1912) werd van buitenlandse gezanten verwacht dat ze een 'kowtow' voor de keizer maakten, een knieval met het hoofd tegen de grond.

Nieuw tijdperk

Het illustreert de nieuwe assertiviteit van China, dat volgens Xi aan een 'Nieuwe Tijdperk' is begonnen. Het Westen wordt vriendelijk uitgenodigd om mee te doen met de 'gedeelde toekomst', maar de bakens worden door China uitgezet. Het IMF en de Wereldbank mogen hun ding blijven doen, maar in de Chinese wereldorde leidt de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). In Davos is het nog steeds goed netwerken, maar wie slim is, komt ook naar Bo'ao.

De verschuiving gebeurt geleidelijk en onder begeleiding van zalvende woorden. "Bo'ao was nooit bedoeld om Davos te vervangen of te bekampen", aldus de voormalige Filippijnse president Fidel Ramos, die mede aan de wieg van het Bo'ao Forum stond, in een interview met persbureau AP. Om er met een knipoog aan toe te voegen: "Maar de omgeving in Bo'ao is meer geschikt voor intellectuele discussies. In Davos is het simpelweg te koud voor productieve debatten."

Daar heeft Bo'ao - weersvoorspelling voor vandaag: 29 graden - geen last van. De economische top, die net als Davos niet-gouvernementeel en non-profit is, maar wel zwaar wordt gesponsord door de Chinese overheid, vindt plaats op een eiland dat het Hawaï van China wordt genoemd. De congresgebouwen liggen verspreid over drie kleine eilandjes in een lagune, door een zandbank afgescheiden van de Zuid-Chinese Zee, en met uitzichten die rechtstreeks in toeristische brochures kunnen.

Wij kijken naar het totaal van investeringen en handel. Hoeveel verdienen we ermee? Hoeveel banen levert het op? Henk Schulte Nordholt

Tijdens de top is het exclusieve palmboomparadijs hermetisch van de buitenwereld afgesloten. De hoogste veiligheidscode is van kracht: elke vier stappen een bewaker, elke vijf stappen een politiepost. Zonder gekleurde badge kom je de congreseilanden niet op, en alleen de houders van een rode badge komen de vip-zones in. Vanonder parasols houden agenten alles scherp in gaten. Zelfs putdeksels zijn verzegeld. 'Gecontroleerd door het anti-explosieventeam', staat erop.

De tekst gaat verder onder de afbeelding