In het Amerikaanse leger is geen plek meer voor transgenders

"Ons leger moet gericht zijn op beslissende en overweldigende overwinningen en kan niet worden geremd door de enorme medische kosten en de ontwrichting die transgenders in het leger met zich mee zouden brengen. Dank u," luidde de tweet. De president tweette ook nog dat hij de beslissing heeft gemaakt in overleg met zijn generaals en militaire experts.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie wees vervolgens alle vragen over de opmerkingen van Trump door naar het Witte Huis. Het Pentagon kondigde aan binnenkort met 'nieuwe richtlijnen' te komen voor het transgenderbeleid in het leger.

Onder de vorige president Barack Obama werd het beleid voor transgenders in het leger juist versoepeld. Sinds 1 oktober 2016 konden militairen een medische behandeling krijgen om van geslacht te veranderen. Het was de bedoeling dat transseksuele militairen per 1 juli als rekruut toegang zouden krijgen tot het leger, op voorwaarde dat ze al anderhalf jaar goed functioneerden in hun gewenste geslacht.

Ook het omstreden 'Don't Ask Don't Tell' beleid werd door Obama geschrapt. Volgens die regel mochten homoseksuelen wel dienen in het leger, als zij hun geaardheid maar voor zich zouden houden. Ook zou er niet naar hun geaardheid gevraagd worden.

