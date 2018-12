In Helmond broedt een automaker op de volgende elektrische revolutie

In Helmond staat een hal. Een nieuwe hal, smetteloos wit van binnen, een ruimte die uitstraalt klaar te zijn voor iets groots. En groots moet het worden. Hier, op de Automotive Campus van de Brabantse stad, bereiden honderd jonge medewerkers niets minder dan een aanval op Tesla voor, het elektrische pioniersmerk van topman Elon Musk.

In de zomer van 2019 moeten de eerste rijdende testmodellen van de Lightyear One van de band rollen. Een exclusieve personenwagen die twee keer minder energie gebruikt dan een Tesla en zichzelf kan opladen met zonnecellen. Niks laadpalen dus.

Vanaf-prijs: Nu nog 119.000 euro, maar de bedoeling is volgens directeur Lex Hoefsloot dat Lightyear op termijn auto’s gaat bouwen voor het grote publiek. “Omdat wij bang zijn dat het te lang gaat duren voor het energienet en de infrastructuur voor laadpalen klaar is voor elektrisch rijden, zijn wij met Lightyear begonnen”, aldus Hoefsloot.

Vijf oud-studenten Lightyear is opgericht door vijf oud-studenten van de TU Eindhoven, onder wie Hoefsloot. Het team bewees al meerdere keren goed met zonne-energie overweg te kunnen en won in 2015 een belangrijke internationale prijs. Pal voor de neus van onder meer Apple, de bitcoin en, jawel, Elon Musk met Tesla. Toch gaat de vergelijking met dat laatste merk ook weer niet in alle opzichten op. Daarvoor is het verschil in schaalgrootte eenvoudigweg onvergelijkbaar. Waar Tesla alleen al van zijn Model 3 dagelijks vijfduizend stuks van de band laat rollen, is Lightyear al blij als er straks duizend auto’s per jaar de nieuwe productiehal uitrijden. Dat zijn vijf auto's per dag. Lightyear is al blij als er straks duizend auto’s per jaar de nieuwe productiehal uitrijden Die zullen hun bestemming naar verwachting vooral in het buitenland vinden waar de infrastructuur voor laadpalen nog lang niet zo goed is als in Nederland of Noorwegen. In het Midden-Oosten, Afrika en India is een auto die geen laadpalen nodig heeft en de zon als krachtbron benut, meer voor de hand liggend. Al ligt de focus volgens Lightyear op Europa. Inmiddels zijn 77 exemplaren besteld.

Het onderstel is klaar Maar voor die auto’s daadwerkelijk rondrijden is er nog veel werk aan de winkel in die 3.000 vierkante meter grote hal in Helmond. Weliswaar werd onlangs al het onderstel uit de doeken gedaan (lichte materialen, aandrijving rechtstreeks naar de wielen), maar hoe de Lightyear One er uiteindelijk uit komt te zien is nog niet aan de buitenwereld getoond. Het bedrijf geeft slechts fragmentarisch details prijs aan de pers. Bekend is dat het een ‘crossover sedan’ wordt met een bereik van 800 kilometer, dat wordt gehaald door geïntegreerde zonnecellen. In de productiehal hangen geheimzinnige afbeeldingen die details tonen van een sportwagen-achtig model met een stoere achterlichten-unit. De nieuwsgierigheid is in ieder geval gewekt en dat zal de bedoeling zijn van de marketeers van Lightyear.

Merkstrategen Want hoe zet je zo’n exclusieve auto in de markt, zoals dat heet. Daar is commercieel directeur Tessie Hartjes verantwoordelijk voor bij Lightyear. Zij verklapt alvast dat de One meer exclusief wordt dan luxueus. Hij gaat dus niet meedoen in het segment waar BMW, Mercedes en Audi zich ophouden. Hartjes: “Wij zullen geen showrooms in de PC Hooftstraat openen.” Ze vervolgt: “Om helder te krijgen wie we zijn en wat we willen zijn heel wat brainstormsessies nodig. Dat doen we met een aantal partners en daar zitten we nu nog middenin.” Lightyear kreeg onlangs een flinke duw in de rug voor een bredere afzet van de One, nu Leaseplan heeft aangekondigd partner van de solarautofabrikant te worden. Er is ook een merkstrateeg bij het team betrokken en is er onderzoek gedaan onder Tesla-rijders. Daaruit bleek onder meer dat duurzaamheid niet altijd een reden is om elektrisch te rijden. “Duurzaamheid is op termijn ook niet meer onderscheidend. En innovatief zijn ook niet per se. Wat willen mensen, dat is de belangrijkste vraag.”

