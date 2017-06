In Groningen gaat het met 5G voortaan honderd keer sneller

Het Lab is de proeftuin van een programma dat '5Groningen' werd gedoopt en al enige tijd loopt. De provincie, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool werken daarin samen met onderzoeksorganisatie TNO en met telecom- en ict-bedrijven, van KPN en Vodafone tot het Chinese Huwai. Het Groningse platteland is voor die bedrijven een aantrekkelijke proeftuin, omdat de masten die je voor 5G nodig hebt daar weinig storing ondervinden en omdat er op het platteland toepassingsmogelijkheden liggen die je in de grote stad niet vindt.

Lees verder na de advertentie

Het Groningse platteland is voor grote bedrijven een aantrekkelijke proeftuin, omdat je daar weinig storing vind

De akkerbouw is zo'n toepassingsgebied. In het Groningse programma worden drones ingezet om de plantengroei in kaart te brengen. Dat is op zich niet uniek, maar een drone verzamelt boven de akker zoveel gegevens dat die over bestaande netwerken niet of nauwelijks verstuurd kunnen worden. Ze moeten op een usb-stick naar de boer worden gebracht. Met het Groningse netwerk kan die nu direct alle gegevens over zijn planten binnenkrijgen.

Behalve de drones erboven zitten ín de Groningse akkers inmiddels sensoren die meten hoe de planten het doen. Het netwerk van sensoren kan eveneens via 5G de boer alle data leveren die hij nodig heeft.

Zelfsturende voertuigen Landbouw is een van de vijf testgebieden voor het Groningse 5G. Het netwerk van de toekomst, dat honderd keer sneller moet zijn dan het huidige 4G, wordt ook getest in zelfsturende voertuigen. Die rijden nu rond op testterreinen in de Eemshaven en in Loppersum. Verder wordt onderzocht of het snelle netwerk kan worden gebruikt om medisch specialisten die in het ziekenhuis zitten mee te laten kijken in de ambulance op de plaats van een ongeval. En niet geheel toevallig worden in '5Groningen' ook sensoren in de bodem aangebracht om aardbevingen life te kunnen volgen. Met medeweten van de Nam. Het idee om van Groningen een 5G-proeftuin te maken, kwam van de Economic Board Groningen, die door de provincie en de Nam werd opgericht.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.