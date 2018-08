In Genua is het zoeken naar slachtoffers gestaakt, maar het zoeken naar schuldigen in volle gang

De Italiaanse brandweer heeft vlak daarvoor een verongelukt gezin uit een autowrak weten te halen dat afgelopen dinsdagochtend onderweg naar het eilandje Elba was voor een strandvakantie. Toen het stuk van tweehonderd meter brug instortte, viel hun auto vijftig meter naar beneden.

Bij de ramp zijn 43 mensen omgekomen, onder wie de 29-jarige Italiaanse verpleegster Marta en haar verloofde Alberto, vier Franse twintigers die voor vakantie op weg waren naar Sardinië, de 28-jarige student Henry uit Colombia die in Genua studeerde en de 34-jarige Italiaanse Luigi die aan het werk was; zijn echtgenote en vier kinderen moeten het nu zonder hem stellen. Negen mensen liggen nog in het ziekenhuis. Vier van hen zijn er erg slecht aan toe.

Negentien van de slachtoffers zijn zaterdag in Genua begraven. Er was een plechtige mis waarbij de president van Italië aanwezig was, net als de twee voorzitters van het parlement, de premier, zijn twee vice-premiers en enkele ministers. Ze kregen daar applaus.

Autostrade per l'Italia zou politieke partijen in ruil voor lucratieve concessies financieren

Tegelijkertijd zijn er ook families die juist weigerden om afscheid te nemen van hun geliefden tijdens een staatsbegrafenis, omdat zij de staat verwijten de veiligheid van de snelweg in Genua niet te hebben gewaarborgd. De minister van infrastructuur en transport, Danilo Toninelli van de anti-systeempartij Vijfsterrenbeweging, zegt tegen dagblad La Stampa die families volkomen te begrijpen. "Hun verontwaardiging is terecht. We weten dat het de schuld is van de oude politiek, die op een schandalige manier gunsten uitwisselde met de grote economische potentaten."

De minister beweert in het interview dat bedrijven als Autostrade per l'Italia, dat de snelweg A10 in Genua uitbaat en waarvan de steenrijke zakenfamilie Benetton (bekend van de kledingwinkels) grootaandeelhouder is, politieke partijen in ruil voor lucratieve concessies financierden. Toninelli: "We gaan het hele concessie-systeem met wortel en al veranderen."