In extreme sportprestaties staat Van der Weijden niet alleen

Morgen is het weer zo ver. Dan start hij met zijn tweede poging, want de eerste keer mislukte het. Na 163 kilometer werd Van der Weijden uit het water gevist. De olympisch kampioen van Peking, die met zijn zwemtocht voor een nationale hype zorgde, kon niet meer verder. Hij hield geen eten binnen en had geen brandstof meer over om verder te gaan. Toch werd zijn tocht een succes. Hij haalde ruim 5 miljoen euro op voor KWF Kankerbestrijding.

De zwemmer groeide uit tot een nationale held en zei eind vorig jaar in een interview met deze krant dat hij niet van plan was nog een keer zoiets te ondernemen. Leer Maarten kennen. Hij doet het toch. Hij wil er nu vier in plaats van drie dagen over doen. Meer tussenstops voor powernaps en meer pizza funghi, voor extra energie.

De zwemmer heeft zijn leven in het teken gezet van het ophalen voor geld voor kankeronderzoek. Hij zwemt lange stukken uit een ‘overlevingsschuld’. Hij genas zelf van leukemie en voelt zich schuldig tegenover de mensen die niet het geluk hebben te genezen van kanker. Hij wil iets terug doen.

Aardappelcakes Het is tegelijkertijd een zoektocht naar de zin van het leven. Van der Weijden haalt plezier uit het opzoeken van de grenzen van het menselijk lichaam en is nieuwsgierig naar wat hij mentaal en fysiek kan dragen. De duurzwemmer staat daarin niet alleen. Wedstrijden worden langer, uitdagingen extremer. Gisteren stond er een afgepeigerde Nederlandse triatlete tussen de toeristen bij de Arc de Triomphe in Parijs. Jacomina Eijkelboom startte op 16 juni met een loodzware uitdaging: de zogeheten ‘Enduroman Arch2Arc’, een triatlon van Londen naar Parijs. Ze begon rond vier uur op zondagmiddag, rennend van Marble Arch in Londen naar de kust in Dover en kwam de volgende dag, bijna negentien uur later, aan. Ze rende de hele nacht door op aardappelcakes en bosuipannenkoekjes, haar favoriete sportmaaltijd. Een team dat in een auto naast haar reed, zorgde voor het eten. Na 141 kilometer (‘best ver’, aldus Jacomina) was ze in Dover. Ze sliep overdag en dook in de avond het Kanaal in om de hele nacht te zwemmen. Tussen enorme containerschepen, onder het maanlicht, ploeterde ze in 16,5 uur naar de overkant. Dat is geen ongevaarlijke missie. Twee jaar geleden overleed de Britse atleet Douglas Waymark tijdens de triatlon toen hij gedurende de zwemtocht ineens onwel werd. Het Kanaal bleek gevaarlijker dan de Everest, die hij al had beklommen. Van de 70 mensen die in de triatlon startten, haalden er maar 34 de finish.

Laatste etappe Zo’n zes uur nadat Jacomina het strand op was gekropen zat ze alweer op de fiets voor de laatste etappe van Calais naar Parijs. Gisteren kwam ze iets voor elf uur ’s ochtends aan bij de Arc de Triomphe. Ze is met een tijd van 67 uur de vrouw die de triatlon het snelst heeft afgelegd. Kilian Jornet weet wat Eijkelbooms drijfveren zijn. De Spaanse hardloper geniet ervan om in recordtempo over bergtoppen te snellen. Jornet beklom twee keer in een week de Mount Everest zonder zuurstof of touwen en heeft als levensdoel om de snelste man te worden op de Everest, Matterhorn, Mont Blanc, Elbrus, Denali en Aconcagua. Vorig jaar verbrak Jornet het record op de Bob Graham Round, een route in het Lake District over hoge toppen. Jornet had 12 uur en 52 minuten voor de route van 106 kilometer nodig. Hij was een uur sneller dan Billy Bland, de man die 36 jaar lang de eigenaar was van het record uit 1982.

