In een stemlokaal in Barcelona: razendsnel 'Sí' aankruisen en dan weer weg

Het stemregistratiesysteem lag er zojuist een goed uur uit vanwege een cyberaanval van de Spaanse regering dat het onafhankelijkheidsreferendum onmogelijk probeert te maken. Maar nu het weer werkt, zet het stembureau alles op alles om maar zo veel mogelijk mensen te laten stemmen. De vuist van een oudere vrouw in een rolstoel gaat de lucht in nadat ze gestemd heeft, anderen maken selfies bij de stembussen.

Maar veel tijd krijgen ze niet van de organisatie, want ze worden zo snel mogelijk naar de uitgang gedirigeerd. En dat is niet alleen omdat het stemsysteem elk moment weer uit kan vallen. Elders in Barcelona gaat de door Madrid aangestuurde oproerpolitie hard tekeer. Burgers die de stembureaus ‘bewaken’ krijgen harde klappen. Al snel gaan foto’s van een oude dame met een bebloed hoofd viral, een andere bejaarde wordt door agenten zonder pardon weggesleept. De regiopolitie houdt zich stilletjes op de achtergrond.

Stemcarrousel Maar al gaan de kiezers hier razendsnel door de stemcarrousel, voor journalisten is het ingewikkeld om dit stemlokaal binnen te komen. Met veel wantrouwen en een grondige antecedentencheck wordt uiteindelijk toch schoorvoetend toegang verleend. “Sorry hoor, maar er zijn infiltranten van de Guardia Civil die zich als journalist voordoen”, zegt Josep Andreu, die als vrijwilliger hier de stembusgang organiseert. “We hebben er vandaag al twee betrapt”. Wij moeten loskomen van Spanje, want wat zij vandaag hier uitrichten is gewoon een barbaarse invasie Edward Corta Toch vreest Andreu dat ook dit stembureau later op de dag bezoek zal krijgen van de oproerpolitie. “Als zij met ‘de stok’ komen verzetten wij ons vreedzaam. Maar wij kunnen misschien niet voorkomen dat zij de stembussen meenemen. Gelukkig gaan alle stemmen direct naar een centraal systeem”, zegt Andreu samenzweerderig. Een internationale waarnemer die ter plaatse de stembusgang op uitnodiging van de regioregering gadeslaat vindt dat het stemmen tot rond het middaguur ‘goed’ verloopt. “Ik zie wel dat mensen bang zijn”, zegt hij. Op de vraag of hij dit referendum wel legaal vindt, aangezien het Spaanse Constitutionele Hof het onwettig heeft verklaard, wil hij niet reageren.