In een leeg warenhuis kun je prima chique appartementen maken

Zijn de stille warenhuizen van Hudson’s Bay over pakweg tien jaar chique appartementencomplexen? Het zou kunnen, want steeds meer winkelvastgoed wordt de komende jaren overbodig en mogelijk omgebouwd voor bewoning.

Volgens vastgoedadviesbureau CBRE is in 2023 ongeveer 25 procent van het huidige winkelvloeroppervlak nutteloos. Ombouwen naar ­woningen is een van mogelijkheden om leegstand te bestrijden. De afgelopen vier jaar is de Nederlandse winkelvoorraad al met 400.000 vierkante meter afgenomen, onder meer door kleinschalige stedelijke winkels om te bouwen. Met het ombouwen van ­warenhuizen en winkelcentra is minder ervaring.

Leegstand Dat steeds meer winkelruimte leeg komt te staan, heeft te maken met ­demografische ontwikkelingen, stelt de vastgoedadviseur. Zo is de samenstelling van huishoudens aan het veranderen. In tien jaar tijd is het aantal eenpersoonshuishoudens gestegen van 2,6 miljoen naar 3 miljoen, en dit aantal stijgt verder. Dat heeft gevolgen voor de detailhandel. Zo is er in Groningen, de stad met het hoogste aandeel alleenstaanden, 5 procent meer horeca dan gemiddeld. Consumenten zijn hun geld ook anders gaan besteden. Steeds meer geld gaat op aan vaste lasten. Consumenten zijn hun geld ook anders gaan besteden. Steeds meer geld gaat op aan vaste lasten. Ook uitgaven aan dienstverlening, horeca en vrijetijdsbesteding zijn toegenomen. Hoe meer er wordt uitgegeven aan ­allerlei diensten, hoe minder er overblijft voor spullen. Elektronica- en speelgoedwinkels hebben daar last van, terwijl horeca juist floreert. De opkomst van online winkelen heeft ook zijn weerslag. Al moet de ­invloed daarvan niet worden overschat. Volgens CBRE zijn de faillissementen van de afgelopen jaren in de detailhandel (Sissy Boy, CoolCat), maar ten dele te wijten aan het succes van webwinkels. Het zijn vooral hoge logistieke kosten die dit soort bedrijven parten hebben gespeeld. Van oudsher zijn winkelketens ingericht op maximale omzet en een groot winkelnetwerk. Als de verkopen tegenvallen, leidt dit snel tot hoge voorraad- en afhandelingskosten, stelt de vastgoedadviseur.

Webwinkels Wat helemaal slecht uitwerkt, is als de winkelketen de voorraad en afhandeling van de bijbehorende webwinkel apart heeft geregeld. Beter is het volgens CBRE om fysieke winkels en webwinkels te laten werken met één voorraad. Dit geeft de mogelijkheid om flexibel te reageren op de vraag van de consument, zowel online als in de winkel. Ook lang niet alle webwinkels hebben het makkelijk. Een klant die een aantal producten koopt via een webwinkel hoeft alleen nog maar de deur open te doen: het verzamelen en vervoeren van alle aankopen doet de webwinkel voor de klant. In het gevecht om de gunst van de consument rekenen veel webwinkels hier echter geen kosten voor. Gratis leveren en gratis retourneren is de standaard. Volgens CBRE overstijgen de afhandelings- en leverkosten structureel de opbrengsten, waardoor het overgrote deel van de webwinkels verlies lijdt. Op lange termijn is dit volgens de vastgoedadviseur ‘niet houdbaar’.

