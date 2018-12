Er kwam een kuchje van boven. Ik schoot recht overeind. Aha! dacht ik. Ik bén dus thuis! Aha! dacht ik weer. Aha, ik moet het alléén doen, zeker. Dát willen ze, zeker. Het is vanaf nu allemaal mijn verantwoordelijkheid, zeker. Alles. Het hele leven. Na deze twee inzichten werd het even stil in mijn hoofd. In die stilte drong de verpletterende werkelijkheid tot me door. Ik sta er alleen voor. Boven slapen mijn dochters. Hier woon ik.

Als ik niet genoeg verdien, is er niemand anders die de hypotheek betaalt. Als ik niet weet waar de hoofdkraan zit, is er niemand die ’m dichtdraait zodra er een leiding springt. Als ik niet oplet hoe de cv-ketel ontlucht moet worden, wordt die eenvoudigweg nooit ontlucht. Als ik niet zorg dat er een koolmonoxidemelder op zolder komt, loopt mijn dochter straks gevaar. Als ik niet zorg dat er gordijnen voor de slaapkamerramen hangen, hangen ze er niet. Als ik niet weet waar we de schoenen neer zullen zetten, blijven we erover struikelen. Als ik niet achter de nooit geleverde deur aan ga, zal het hier eeuwig blijven tochten.

