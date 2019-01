In deze vorm is Djokovic veruit de beste tennisser ter wereld

Met een bijna beangstigende perfectie en een overweldigend machtsvertoon heeft Novak Djokovic de verhoudingen in het proftennis met forse pennestreken neergezet. In de vorm die de Serviër in Melbourne etaleerde is hij zonder de geringste twijfel de ­beste tennisser van dit moment. En met zijn derde grandslamtitel op rij opende hij tevens de jacht op ­Rafael Nadal en Roger Federer.

Een perfecte partij noemde Djokovic de ‘wedstrijd’ tegen Nadal, die wanhopig werd van de precisie en tempo die zijn oppermachtige tegenstander in zijn slagen legde

In de finale van de Australian Open declasseerde Djokovic zijn rivaal ­Nadal. Waar iedereen rekening hield met een zinderende eindstrijd, daar ontspon zich in de Rod Laver Arena een eenzijdige partij met maar een hoofdrolspeler. In de sprankelde one-manshow van Djokovic fungeerde ­Nadal, toch de nummer twee van de wereld, slechts als figurant.

Slechts een breakpoint In iets meer dan twee uur veroverde Djokovic (31) zijn zevende titel in Melbourne, een record. Een perfecte partij noemde hij de ‘wedstrijd’ tegen Nadal, die wanhopig werd van de precisie en tempo die zijn oppermachtige tegenstander in zijn slagen legde. De Spanjaard had niets te vertellen in de servicegames van Djokovic die Nadal slechts één breakpoint toestond. Vooraf had Djokovic geroepen dat hij als tennisliefhebber zeker een kaartje gekocht zou hebben voor de finale ­tegen Nadal. Hij refereerde aan de laatste keer dat hij en Nadal in Melbourne tegen elkaar hadden gespeeld. Die partij in 2012 duurde maar liefst 5 uur en 53 minuten, nog altijd de langste grandslamfinale ooit. Enige overeenkomst met de partij van gisteren was de winnaar: Djokovic. Van spanning was nimmer spraken. Nadal, die in zijn voorgaande zes partijen in Melbourne niet een set hoefde in te leveren, verloor vijf keer zijn services. Met een backhand buiten de lijnen maakte hij een einde aan de lijdensweg: 6-3, 6-2 en 6-3. Djokovic maakte slechts negen fouten, drie meer dan in de halve eindstrijd tegen de Fransman Lucas Pouille.

Elleboogoperatie Djokovic werd de eerste tennisser die drie keer drie of meer grandslamtitels op rij heeeft gewonnen. Zijn totaal staat op vijftien en hij heeft ­Nadal (zeventien) en Roger Federer (twintig) nu serieus in het vizier. “De jacht op Nadal en Federer is voor mij een grote motivatie”, zei Djokovic, ­nadat hij uit handen van Ivan Lendl de Norman Brooks Challenge Cup in ontvangst had genomen. De jacht op Nadal en Federer is voor mij een grote motivatie Novak Djokovic De volgende grandslamhalte is ­Roland Garros. Djokovic zal met meer vertrouwen dan vorig jaar naar Parijs afreizen. Na een elleboogoperatie ­begin 2018 kon hij moeilijk zijn draai vinden en op het Franse gravel zat hij in de put na de nederlaag tegen Marco Cecchinato. Hij leek afgeschreven, maar vanuit het niets herrees de Serviër. Ongenaakbaar was hij op Wimbledon, de US Open en de Australian Open. “Ik moet mij blijven focussen op het verbeteren van mijn tennis, vooral op gravel”, zei Djokovic. Hij hoopt in Parijs zijn tweede ‘Nole Slam’ te verwezenlijken, het winnen van de vier grandslamtoernooien op rij. “Het is belangrijk dat ik mentaal, fysiek en emotioneel blijf groeien.” Over de toekomst liet hij zich niet uit. “Ik kijk nooit te ver vooruit.”

Strijd Begin januari werd op een persconferentie voor het ABN Amrotoernooi aan Richard Krajicek gevraagd hoe de mondiale topvijf er volgens hem over vijf jaar uitziet. Naast de talenten ­Sascha Zverev, Stefanos Tsitsipas, ­Karen Katsjanov en Denis Shapovalov zag hij ook Djokovic nog meedraaien in de wereldtop. Het tijdperk Federer-Nadal is dan voorbij, voorspelde Krajicek die het in februari in Rotterdam moet doen zonder een van de Grote Drie. Nadal (32) had de kans om in Melbourne de eerste proftennisser te worden die alle grandslamtitels minimaal twee keer heeft gewonnen. In Australië blijft hij nu op één staan (2009), zoals Djokovic en Federer slechts een keer op Roland Garros wisten te winnen. In Parijs treffen ze elkaar weer, want na drie jaar heeft Federer besloten het gravelcircuit dit keer niet over te slaan. Wellicht wil de Zwitser nu ­elke gelegenheid aangrijpen om Nadal en Djokovic voor te blijven. In Melbourne heeft Djokovic de strijd om de prestigieuze titel ‘beste tennisser aller tijden’ in ieder geval weer nieuw leven ingeblazen.

