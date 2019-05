In deze enorme hal werken slechts drie mensen tegelijkertijd

Het grootste industrieterrein van Nederland heeft er weer een groot gebouw bij. Een hal van 220 meter lang en 42 meter breed, ongeveer twintig procent groter dan een gemiddeld voetbalveld. Tata Steel slaat er rollen staal op die elders op het terrein zijn gemaakt en vervolgens zijn verzinkt.

De hal, die volgens Tata-zegsman Robert Moens meer dan twintig miljoen euro heeft gekost, vervangt een oude. Er is ruimte voor 3200 á 3300 rollen staal. In Tata-taal heet dat opslagdeel ‘het park’. De nieuwe hal staat vlak bij een enorme fabriekshal met een serie kapitale en luidruchtige installaties waar grote plakken staal van een zinklaagje worden voorzien waardoor ze niet meer roesten. In staaltaal: een dompelverzinklijn.

Autofabrikanten

Vanuit die lijn worden de rollen staal, die een gewicht van meer dan 30 ton kunnen hebben, met een transportwagen naar de nieuwe hal gereden. Ze zijn dan al verpakt en van herkenningstekens voorzien. Een kraan, uitgerust met een magneet, tilt de rollen volautomatisch van de wagen en stalt ze in het ‘park’.

Daar liggen, als Trouw de hal op uitnodiging van Tata bezoekt, vele honderden rollen staal. Ze wachten er op verder vervoer. Dat kan per trein of per vrachtauto. Zowel de speciale locomotieven van Tata, die de treinen trekken, als de schoonste vrachtwagens mogen de hal inrijden. Een andere kraan, ook uitgerust met een magneet, pikt de rollen staal op en zet ze in een treinwagon (volautomatisch) of de vrachtauto (met de hand gestuurd, want volautomatisch lukt nog niet).

De treinen rijden vervolgens naar de haven van IJmuiden, waar de rollen staal op een schip worden geladen, of ze rijden landinwaarts naar klanten. Autofabrikanten, waaronder Fiat, Ford, Volvo, Audi en Mercedes, behoren tot de belangrijkste klanten van Tata Steel: zo’n 25 procent van Tata’s staalproductie in IJmuiden gaat naar hen toe.

De nieuwe opslaghal is de grootste op het terrein van Tata Steel in Velsen/IJmuiden en is, zegt het bedrijf, energieneutraal. In de winter wordt de hal verwarmd met de restwarmte van het koelwater van de warmbandwalserij, de installatie waar plakken staal worden verwerkt tot rollen. De energie die vrijkomt als de kranen hun lading laten zakken, wordt gebruikt voor het hijsen van die lading.