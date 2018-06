In Den Haag voelen de Maastrichtse leerlingen zich eindelijk gehoord

Ze hebben slecht geslapen de afgelopen nachten. Ze piekeren, zijn boos, of vooral heel erg verbijsterd. Zo'n zestig eindexamenleerlingen, soms met ouders, van het VMBO Maastricht kwamen gisteren naar Den Haag om verhaal te halen bij onderwijsminister Arie Slob. Waarom moest hij de eindexamens van 354 leerlingen ongeldig verklaren? En vooral, hoe moet het nu verder?

De politie heeft ze opgewacht op het station en afgeleverd bij het ministerie van onderwijs. Daar staat de groep te wachten tot de vijf leerlingen die met de minister mogen praten weer naar buiten komen. Het was een bende op hun school, zeggen ze. De een heeft vorig jaar amper Duits gehad, de ander geen wiskunde. "Soms had de leraar gewoon geen zin", denkt Sven. Dan zag hij zijn leraar door de gangen lopen maar was de les net uitgevallen. Dat kon je dan wel melden, valt Max hem bij, "maar er werd toch niets aan gedaan".

Als de politie dan ook nog de ijskar die normaal op het Binnenhof staat, vraagt om naar het Plein te komen, lijkt het plan om naar de Kamer te gaan vergeten. Als de ijsjes op zijn en alle journalisten te woord gestaan, gaan de leerlingen terug naar Maastricht. Vandaag moeten ze te horen krijgen of en wat ze nog kunnen doen om alsnog hun diploma te behalen. De bedoeling is dat de school alle 354 leerlingen belt.

De leerlingen die met hem hebben gepraat zijn enigszins gerustgesteld. "Het was een fijn en prettig gesprek", zegt de 15-jarige Robin. "Ik snap nu beter wat ze gaan doen en wat er gaat gebeuren." Van school had ze ook al wat gehoord, "maar ik vertrouwde dat niet. Mijn vertrouwen in de school is helemaal weg."

Opluchting is er als ik een diploma heb

Lorenzo (17) Kaderberoepsgerichte leerweg

"Ik was afgelopen dagen onrustig, ik heb weinig geslapen. Er waren veel emoties. Dat is normaal natuurlijk, maar ik voelde ook woede. Dat is best moeilijk. Ik voel nu wel een soort van opluchting omdat de minister heeft uitgelegd dat er per leerling wordt gekeken wat er mogelijk is. Wij dachten dat er gewoon een besluit was gemaakt voor iedereen en dat er geen onderscheid werd gemaakt. Dat voelt als een tackle, we werden onderuit gehaald. Nu voel ik me begrepen en het is fijn dat de minister medeleven laat zien.

"Ik moet mijn vakantie opgeven. Dat is jammer want iedereen vindt het fijn om zonder stress uit bed te stappen. Ik wilde ook een vakantiebaantje, maar het is afwachten of dat lukt. Dat hangt af van wat ik nog moet doen. Maar ja, als je een diploma wil, moet je daar iets voor doen.

"Ik ben toegelaten tot de opleiding zelfstandig werkend chef-kok. Als ik geen diploma zou krijgen, doet dat pijn. Dan voel ik me wel een beetje van: we hebben met de minister gepraat en waarvoor is het gesprek dan geweest? Ik ben pas helemaal opgelucht als ik een diploma heb."