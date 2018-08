In de Vuelta kan Wilco Kelderman kan weer glimlachen

Natuurlijk is het nog vroeg in de Vuelta. Veel te vroeg zelfs om ook maar iets van conclusies te trekken. Maar na twee ritten in deze Vuelta staat Wilco Kelderman toch maar mooi daar waar hij vorig jaar op twee ritten voor het einde ook stond: op het podium, op de derde plaats.

Het is een plek die hij zeker mag koesteren. Hij verloor geen tijd gisteren op de top van de eerste aankomst heuvelop in de Ronde van Spanje, terwijl favorieten als Richie Porte en Vincenzo Nibali al wel minuten achterstand moesten incasseren.

Voor Kelderman (27) is een goede Vuelta dé manier om een zeer teleurstellend jaar nog goed te maken. Een jaar waarin hij veel pijn leed. Kelderman heeft een geschiedenis met blessures, en dit jaar was zijn schouder de zwakke plek. Het begon in maart, tijdens de Tirreno-Adriatico. Daar liep hij een sleutelbeenbreuk op en, erger nog, een beschadigde zenuw. Hij had daardoor amper gevoel in zijn rechterarm, kon niet eens remmen.

In Zwitserland (half juni) maakte hij na lang herstel zijn rentree, en tot de laatste tijdrit stond hij daar op het podium. Uiteindelijk werd hij vijfde, maar het was de bevestiging dat het met talent wel goed zit.

Weg Tour

Zijn toekomst lag in de Tour, waar hij als kopman zou worden uitgespeeld (Tom Dumoulin was eigenlijk een wildcard voor Sunweb). Hij was fit, hij was in vorm. Tot op een oprit van een mooi huis in de buurt van Hoogerheide volstrekt onverwacht een eind aan die gedachte werd gemaakt. Kelderman viel tijdens het Nederlands Kampioenschap, juist op de schouder waar hij al eerder last van had.

Kelderman moest afstappen, met een shirt vol gaten en een rechterschouder die slechts moeizaam bewoog. Zijn fiets stond verlaten in een heg toen hij in een ambulance klauterde. Weg Tour, weer revalideren.

Dan maar de Vuelta. De koers waar hij vorig jaar vierde in werd. Vrijwel in zijn eentje trainde hij naar deze ronde toe. De hoogtestage betaalde zich uit in de laatste trainingen thuis. Met overmacht reed hij elf dagen geleden in een trainingsrit nog de Eyserbosweg op, bekend uit de Amstel Gold Race. Het resulteerde in de snelste Strava-tijd, de fietsapp waarmee renners hun tijden bijhouden. Met 2.21 minuut was hij vijf seconden sneller dan al het al 3,5 jaar oude record van zijn ploeggenoot Sam Oomen. Ja, de vorm was er weer.

Toch wachtte de ploegleiding lang met de definitieve bevestiging van Keldermans deelname. Was hij echt goed? Tot nu toe wel. In de tijdrit zaterdag werd hij tiende, en was hij na Michal Kwiatkowski de beste klassementsrenner.

Gisteren kwam Kelderman op de eerste finish heuvelop als vierde over de finish. Hij kon niet mee toen de specialisten op dat soort aankomsten gingen sprinten. De winst ging naar de Spanjaard Alejandro Valverde, die naast het Belgische heuvelvoorjaar ook de Vuelta jaarlijks tot zijn woonkamer maakt. De 38-jarige renner, die zestien jaar geleden voor het eerst etappes won in de Ronde van Spanje, versloeg in een sprint Kwiatkowski, die de nieuwe leider is.