In de vogelopvang hangt de penetrante geur van stookolie

Een groepje zwanen komt het water uit, vlakbij het Zuid-Hollandse dorpje Rozenburg. Ze zijn niet wit, maar grijs en zwart besmeurd, hun vleugels zwaar van de stookolie. Op de waterkant staat al een groepje vrijwilligers paraat. Ze hebben witte beschermende kleding aan, blauwe schoonmaakhandschoenen en een mondkapje. Gewapend met grijpstokken proberen ze de zwanen te vangen.

Vrijwilliger Theodoor Braaksma (63) uit Middelburg is een van de tientallen hulpverleners die hier hun uiterste best doen vogels te redden die zijn getroffen door het olielek in het Botlekgebied van afgelopen zaterdag. Toen stroomde 200 ton stookolie het water in doordat een olietanker in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam tegen een steiger botste.

Er wordt maar gepraat, maar er wordt niets gedaan Theodoor Braaksma

Gisteren moesten de vrijwilligers zich inhouden: Rijkswaterstaat zei dat geen zwanen meer mochten worden gered tot een nieuw noodhospitaal bij Hoek van Holland klaar was. Dit leidde tot gevoelens van onmacht bij Braaksma: "Als je een dier ziet lijden moet je helpen."

© Inge van Mill

Braaksma geeft les bij Natuur Avontuur in Middelburg, een instituut dat kinderen leert hoe ze op een verantwoorde manier met de natuur om moeten gaan. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voorkomen van vervuiling. Toen hij van de ramp hoorde besloot hij direct te gaan helpen. Gelukkig was hij maandag vrij: "Ik had eigenlijk vannacht alweer willen gaan. Ik kan niet passief toekijken, ik zou het liefst zelf het water in willen duiken."

Minder hulp De groep vrijwilligers bestaat hier uit een drie vrouwen van dierenambulance Dieren4U en een aantal andere mensen van verschillende leeftijden die geheel op eigen initiatief zijn komen helpen. Ze betreuren het dat er maandagmiddag zo weinig wordt gedaan om de zwanen te helpen. Dat was zondag wel anders. Toen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. Honderden dieren werden gevangen en naar opvanglocaties gebracht. De vrijwilligers kunnen het niet aanzien dat niet alle dieren direct worden geholpen. Braaksma: "Er wordt maar gepraat, maar er wordt niets gedaan." Het grootste deel van de vogels is verderop opgevangen: bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. De locatie zit helemaal vol, 250 vogels werden er al binnengebracht. Er hangt een penetrante olielucht in de opvang. De zwanen zitten in groepjes in vogelkooien. André de Baerdemaker, voorzitter van Vogelklas, bewondert het enthousiasme van de hulpverleners en begrijpt hun frustratie. Toch is het volgens hem vooral zaak dat de dieren rust krijgen. "Soms is niets doen het moeilijkst. De dieren merken vaak zelf dat ze ziek zijn en trekken naar de kant om bij te komen. Zo kunnen ze het best een paar dagen volhouden. Als je de dieren gaat opjagen geef je ze alleen nog maar meer stress en vluchten ze het water weer in. En dat wil je juist niet."

Vetlaag Ook voor de 250 zwanen die al bij de Vogelklas zijn is rust het devies. Ze maken het goed, zegt hij. De vogels zijn nog niet schoongemaakt, hoe gek dat ook klinkt. De Baerdemaker: "De zwanen hebben een waterdichte vetlaag, die hen ook beschermt tegen allerlei ziektes. Die vetlaag is door de olie aangetast. Als je de dieren direct wast, schrob je tegelijkertijd hun waterdichte vetlaag eraf. Het is zaak dat de dieren zelf hun huid weer invetten. Dat doen ze alleen als ze zich op hun gemak voelen."