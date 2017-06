In de toekomst reizen we door vacuüm buizen. Met 1000 km/h.

Drie, twee, één, nu! De notabelen drukken gezamenlijk op de rode knop. Luide muziek barst los, er start een promotiefilm, maar de onthulling blijft uit. De spanning wordt verder opgebouwd. Een paar minuten later glijdt het doek alsnog sierlijk naar de grond. Na zo'n voorspel valt de apotheose wat tegen: een immense witgespoten buis, dertig meter lang, drie meter in doorsnee. En zo goed als leeg.

Lees verder na de advertentie

Dit wordt de transportband van de toekomst, was voorafgaand aan de onthulling op het campusterrein van de TU Delft verteld. De buis is de testfaciliteit voor de Hyperloop, het nu nog futuristische systeem waarin mensen zich met snelheden van ruim duizend kilometer per uur verplaatsen. "Stelt u zich een wereld voor waar afstanden niet meer van belang zijn", zegt teamleider Tim Houter. "Een wereld waarin je zo snel en comfortabel kunt reizen, dat het niet meer uitmaakt waar je woont of werkt. Die wereld gaan wij verwezenlijken."

Ik heb in mijn studie al aan diverse projecten gewerkt, maar nergens vielen alle technische aspecten zo goed samen Sascha Lamme

Begin dit jaar had het Delftse team in Los Angeles zijn kunnen bewezen. Bij een treffen van 380 deelnemers kwamen de studenten als besten uit de bus. Ze wonnen een prijs, hadden een inspirerend gesprek met de initiatiefnemer, multimiljonair Elon Musk en vermoedelijk het belangrijkste: ze hadden zichzelf op de kaart gezet. Minister Kamp van economische zaken steunde het project, bedrijven als BAM en de NS sprongen erin.

Terwijl er ook kritiek is op het project - te duur, te grote technische problemen - straalt in Delft het enthousiasme er vanaf. "Ik heb in mijn studie al aan diverse projecten gewerkt", zegt Sascha Lamme. "Elektrische auto's, onderwaterrobots. Maar nergens vielen alle technische aspecten zo goed samen. Alle concepten zijn al bewezen, het is aan ons om te laten zien dat het met de combinatie ook goed zit."

Tekst loopt door onder afbeelding.

De buis van binnen. © Jorgen Caris

Prijskaartje Voorlopig testen ze bij lage snelheden. Binnenkort krijgt de buis zijn deksel en kunnen ze uitzoeken hoe goed hij vacuüm blijft. Vervolgens komt er een soort elektrorail in, voor de aandrijving en magnetische ophanging. Werken die systemen naar verwachting? Hoe zit het met de veiligheid? Lamme: "Dat kun je allemaal in zo'n korte buis testen. Gaat het goed, dan schakelen we over op een buis van een paar kilometer." Over de kosten maken ze zich in Delft geen zorgen. Volgens BAM hangt aan de aanleg een prijskaartje dat vergelijkbaar is met dat van de - nooit gerealiseerde - Zuiderzeelijn tussen Amsterdam en Groningen. "En dan ben je bij ons bijna klaar", zegt Lamme. "De operationele kosten van energieverbruik en slijtage zijn bijna te verwaarlozen." De operationele kosten van ener­gie­ver­bruik en slijtage zijn bijna te verwaarlozen Sascha Lamme Het grootste obstakel is volgens hen de maatschappelijke acceptatie. Willen mensen op deze manier reizen en hoeveel verzet zal er zijn tegen buizen in het landschap? "Maar die kunnen ook ondergronds." Tijdens de ceremonie komen de gebroeders Wright veelvuldig langs. Deze luchtvaartpioniers stuitten ruim een eeuw geleden op hoon en ongeloof. Hun eerste vlucht mat dertig meter, grapt Houter. "Iedereen dacht: dat zijn gekken." In 2019 zijn ze klaar met testen, voorspelt hij. "In 2021 heeft Nederland zijn eerste publieke route van de Hyperloop."

Weerstandsloos van Amsterdam naar Parijs Het idee is meer dan honderd jaar oud, maar in 2013 blies ondernemer Elon Musk het nieuw leven in. Een buis wordt vacuüm getrokken zodat een capsule met passagier er weerstandsloos doorheen kan schieten. De capsule wordt door een elektrische motor voortgestuwd terwijl magnetische krachten hem in de buis laten zweven. Musk zelf wil een dubbele buis aanleggen tussen Los Angeles en San Francisco, maar moet opboksen tegen de hogesnelheidslijn die daar al wordt aangelegd. En tegen sceptici die niet geloven dat de Hyperloop stukken goedkoper is. In Delft dromen ze van een buizennetwerk in Nederland, of van een verbinding tussen Amsterdam en Parijs, waarbij passagiers supersonisch door de buis reizen en bij hun plaats van bestemming een afslag nemen. De hogesnelheidstrein verliest veel tijd doordat hij op tussenstations stopt. Minister Schultz van infrastructuur liet weten dat haar ministerie onderzoekt of de Hyperloop in Nederland kan worden aangelegd.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.