In de ‘SKNJ-periode’ bruist het in het PostNL-sorteercentrum

Hij heeft in eerste instantie niet eens door dat hij in jargon spreekt. “Tijdens de SKNJ-periode verwerken we landelijk zo'n 1,5 miljoen pakketten per dag", zegt Leendert-Jan Plaisier, directeur operations pakketten bij PostNL. SKNJ? Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar. De rest van het jaar ligt dat gemiddelde op 700.000.

Zo'n 40.000 daarvan worden elke dag verwerkt in het grootste sorteercentrum van PostNL in Nieuwegein, dat een groot deel van de provincie Utrecht bedient. Maar eerder deze week ging ook die teller omhoog naar 52.000, op piekmomenten zal die de 60.000 aantikken. PostNL schakelt via uitzendbureaus dan ook flink wat extra handjes in. Er is duizend man extra personeel ingevlogen, 300 daarvan kunnen blijven als ze willen, want elk jaar groeit het aantal verstuurde pakketjes flink. Plaisier: "Ik denk dat we binnen vier jaar verdubbeld zijn in capaciteit."

PostNL wil liefst ook nog dat een chauffeur zoveel mogelijk in dezelfde wijk rijdt. "Zodat de ontvanger niet elke dag een ander gezicht ziet en de bezorger de wijk leert kennen", zegt depotmanager Michel Palm. "Maar als er te veel pakketjes zijn om in een dag te bezorgen, moeten we de boel opknippen."

De lopende band zoeft met een snelheid van 2 meter per seconde door de hal

In de sorteerhal staat het vol met containers met daarin al die pakketten. In de verte galmt een radio, maar welk nummer er draait is niet te horen boven het geluid van rollende en botsende containers en dichtklappende rolluiken. Medewerkers laden de containers leeg op de lopende band. Die zoeft met een snelheid van 2 meter per seconde door de hal. Een manshoge scanner leest de barcode met een blauwe lichtflits, de lopende band brengt de pakketjes verder naar de bezorger voor het juiste postcodegebied. Die trekt de band de bus in en laadt de wagen vol.