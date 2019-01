In de Rotterdamse haven wordt volop gehamsterd in aanloop naar de brexit

De pakhuizen van de Rotterdamse haven zitten tot de nok toe vol, vooral met onderdelen voor machines en voor de automotivebranche. Britse bedrijven sorteren voor op een harde, wanordelijke brexit na 29 maart. “Dit is een unieke situatie”, zegt Tie Schellekens van de Port of Rotterdam, de grootste haven van Europa.

Zonder een uittredingsovereenkomst tussen de EU en Groot-Brittannië treden er over 72 dagen resoluut grenscontroles in werking, met stevige administratieve rompslomp en wachttijden voor de ferry’s als gevolg. Op een deel van de producten zullen invoerheffingen worden geheven, aan beide zijden van het Kanaal. Overheden en de douane lijken nauwelijks klaar voor zo’n majeure operatie, veel bedrijven net zomin.

Om zo’n chaos voor te zijn, hamsteren bedrijven producten en benodigde onderdelen en liggen de opslagloodsen in de Rotterdamse haven voller dan ooit. “Er is geen ruimte meer voor extra spullen”, zegt Schellekens. “Meestal is er plek genoeg.”

Inklaren

Een bedrijf dat voor transport, inklaring en opslag in de Rotterdamse haven zorgt is Van Donge & De Roo. Het is een van de grootste firma’s op dat gebied in Nederland en werkt internationaal. Ook zijn loodsen, op de Eerste Maasvlakte, zitten vol. “Allerlei producten zijn vanuit Groot-Brittannië hier op voorraad gelegd, variërend van groente, vis, vlees, deodorant tot accu’s.” De Britse goederen die al in Rotterdam zijn opgeslagen hoeven na een harde brexit niet meer te worden ingeklaard in de EU.

Ook Britse bedrijven die auto- en machineonderdelen leveren aan ondernemingen op het Europese vasteland hebben hun producten in Rotterdam opgeslagen om leveringszekerheid naar Nederlandse, Duitse, Franse en Belgische klanten te kunnen garanderen. Een harde brexit maakt levering onzeker, omdat niemand weet wat de impact ervan zal zijn.

Bovendien komt op een deel van de producten een importheffing volgens de regels van de Werelhandelsorganisatie als er geen handelsafspraken zijn tussen de EU en het VK. Spullen worden dan duurder. Alles wat al is geëxporteerd en ligt opgeslagen, loopt niet het risico op hogere heffingen.

Bij Nederlands grootste autofabrikant, VDL Nedcar in Born, liggen de magazijnen eveneens veel voller dan normaal nu de brexit nadert, zegt woordvoerder Niel Timmers. De aanvoer van onderdelen loopt via opdrachtgever BMW Duitsland, maar die onderdelen komen overal vandaan. De grotere voorraden moeten ervoor zorgen dat de productie van de Mini’s en de BMW X1 in Born de komende tijd niet in gevaar komt.

Northsea Ports, het bedrijf dat de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent onder zich heeft, ziet geen echte toename op dit moment. Wel is Groot-Brittannië opgeschoven naar de tweede plaats als het gaat om producten die in deze havens worden overgeslagen.