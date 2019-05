In de file op 8800 meter hoogte

De Mount Everest is onder meer zo populair omdat de berg niet moeilijk te bedwingen is. “Klimtechnisch is de Mount Everest niet moeilijk. Je kunt naar boven wandelen, al zijn de omstandigheden wel extreem door de grote hoogte”, zegt Baks. “Als je er 40.000 tot 60.000 dollar voor overhebt, staan de tentjes al klaar en ligt het touw er al.” In de hogere gebieden worden de tenten tegenwoordig zelfs verwarmd, omschrijft Baks.

De meeste Everest-klimmers worden begeleid door een Nepalese gids. Naar verwachting zullen meer dan 750 klimmers in het huidige seizoen hetzelfde pad naar de top betreden. De afgelopen week had dat files tot gevolg. En doden.

Zo overleed een Indiase klimmer op de terugweg van de top, nadat hij meer dan twaalf uur vastzat in de rij met andere klimmers. Hij was uitgeput volgens zijn gidsen.

Volgens Baks is de drukte ook het gevolg van de nauwkeurige meteorologische voorspellingen van tegenwoordig. “Daardoor kan precies worden vastgesteld wat het beste moment is om naar boven te gaan. Maar het gevolg is dat iedereen daardoor tegelijk gaat en dat je met tweehonderd mensen uren in de rij staat voor een topfoto.”

Eigenlijk is het idioterie, zegt de NKBV-directeur. “In de file staan op 8800 meter en het leven laten voor een foto.” Tot nu toe is het meer dan 5000 mensen gelukt om de top van de Mount Everest te bereiken. Tot in de jaren negentig mocht slechts één ploeg tegelijk naar boven, nu is dat ongelimiteerd.

