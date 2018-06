In de duizelingwekkende commercie achter de NBA heeft Nike de overhand

De NBA-leiding leunt genoeglijk achterover nu het eerste seizoen met Nike als kledingsponsor een financiële kraker is gebleken. Nike nam vanaf de zomer van 2017 het contract over van Adidas voor het krankzinnige bedrag van een miljard dollar voor tien jaar. In die tien jaar zullen alle NBA-teams in Nike-kleding moeten spelen en, veel belangrijker, kunnen basketbalfans hun lievelingssouvenirs alleen van Nike betrekken.

Dat bedrag van een miljard doet patserig aan, maar is niet de enige financiële deal die binnen de NBA stof doet opwaaien.

Schoenen, daar gaat het nu over. Merkschoenen wel te verstaan, hoogwaardige, technisch perfect (?) gemaakte Keds die u en ik in de winkel kunnen kopen (pakweg voor tussen de 250 en 1000 euro) en waar, binnen de NBA, hele oorlogen over gevoerd worden.

Steekspel

Nike, Adidas, Under Armour en een behoorlijk aantal Chinese merken strijden volop om topspelers in hun schoenen te krijgen. Nike is al jaren de winnaar in dit geldverslindende economisch nauwelijks te verantwoorden steekspel.

Het is afgelopen seizoen voorgekomen dat James op drie verschillende paren nieuwe schoenen in een week speelde

Enkele cijfers. Under Armour kiest zijn klanten met precisie. Hun topspeler is Stephen Curry (van de Warriors, de kampioen) die ruim 25 miljoen dollar per jaar vangt. Zijn zogeheten 'signature-schoenen' worden door twintig spelers (zwaar geselecteerd) gedragen. Die spelers toucheren gemiddeld 200.000 tot 250.000 dollar per jaar, bedragen die ook door de andere merken binnen de NBA gehanteerd worden. Korte rekensom: het totaal aan schoenencontracten voor gemiddelde spelers bedraagt per jaar 90 miljoen dollar.

In totaal elf spelers lopen op 'signature-schoenen' van Amerikaanse of Duitse sponsoren (vrijwel allemaal Made in China) en acht spelers hebben schoenen aan de voeten van merken die wij niet of nauwelijks kennen: PEAK (Matthew Dellavedova van de Milwaukee Bucks), Anta (Klay Thompson van de Warriors, 80 miljoen dollar voor vier jaar) en Li-Ning, (Dwyane Wade van Miami Heat). Totaal aan jaarcontracten van de sterspelers: 400 miljoen dollar.

Bijna vanzelfsprekend is LeBron James van de Cavaliers de bestbetaalde speler in deze oorlog. Nike betaalt hem 32 miljoen dollar per seizoen, plus bijna ongelimiteerde toegang tot het magazijn van Nike. Het is afgelopen seizoen voorgekomen dat James op drie verschillende paren nieuwe schoenen in een week speelde. Aanschafprijs voor de consument: ruim boven de 400 dollar. Er zijn websites die de hele NBA in kaart brengen als het om schoenendracht gaat. Stapt een speler over van Nike naar Adidas, dan is dat groot en vaak schokkend nieuws binnen deze industrie.

Zo spelen 327 (van de ruim 450) spelers op 'signature-schoenen', dat wil zeggen schoenen die de naam van een topspeler krijgen. Omdat de NBA in de eerste plaats een ego-league is, waar topspelers heftig getormenteerde zieltjes blijken te hebben bij tegenwind of verlies, is het nu bon ton geworden géén 'signatures' te dragen in wedstrijden tegen de naamgever van de schoen.