In China spreekt Macron ook namens Europa

De vertaling van de naam Macron in het Mandarijn is Makelong: het paard dat de draak overwint. Dat klinkt als een aanmoediging die welkom is bij een reis met een ambitieuze agenda.

China ziet Frankrijk als politiek aanspreekpunt in Europa, met name nu er on­dui­de­lijk­heid is rond de co­a­li­tie­vor­ming in Duitsland.

Natuurlijk hoopt Macron met de captains of industry in zijn gevolg goede zaken te doen. Het ziet er veelbelovend uit voor onder andere Accor hotels, Airbus, Areva, en BNP Paribas. In totaal rekent het Elysée op zo'n vijftig contracten, een 'buitengewoon hoog' aantal.

Dit zakelijke offensief moet meer evenwicht brengen in de economische verhouding tussen beide landen. China verdient veel meer aan Frankrijk dan andersom, Parijs kijkt aan tegen een tekort van 30 miljard euro op de handelsbalans met Peking. China is voor Frankrijk de grootste leverancier van goederen, maar op de lijst met beste klanten van Franse waar bezet het Aziatische land een bescheiden achtste plaats.

'Strategisch partnerschap' Maar het eerste bezoek van de Franse president aan de tweede economie van de wereld, dat vandaag begint met een bezoek aan het beroemde terracottaleger bij de stad Xi'an, is veel meer dan een handelsmissie. Macron is uit op een 'globaal strategisch partnerschap', zoals dat heet in het jargon van diplomaten. De president zal het met zijn collega Xi Jinping dus hebben over de grote problemen op aarde. Peking speelt om te beginnen een sleutelrol in de strijd tegen opwarming van de aarde na de Amerikaanse terugtrekking uit het akkoord van Parijs. Daarbij komen de crisis rond Noord-Korea - beide landen zijn permanent lid van de VN-Veiligheidsraad - en de strijd tegen terreur aan bod. Het is de bedoeling dat China de anti-jihadistische krijgsmacht in oprichting van vijf Sahel-landen financieel gaat steunen. Het tij is gunstig voor Macron. Sinds het brexit-referendum ziet Peking Parijs als het politieke aanspreekpunt in Europa. En door de tijdelijke onduidelijkheid rond de coalitievorming in Duitsland spreekt Macron nu eigenlijk ook namens de Europese Unie. Volgens sommige China-kenners heeft de veertigjarige leider nu zelfs de historische opdracht om Xi Jinping er aan te herinneren dat de oude wereld nog niet dood is. Want vanuit China gezien neemt het belang van Europa almaar af. Zo zijn de VS voor Peking de enige serieuze concurrent op het gebied van kunstmatige intelligentie, volgens de Chinezen het hart van de digitale revolutie. En China's 'democratuur' zou superieur zijn aan de Europese democratieën - Frankrijk voorop - die weinig trek hebben om te voldoen aan de eisen die de globalisering stelt aan de verzorgingsstaat.

Wederkerigheid Macron zal de zelfbewuste Chinese leiders wijzen op het belang van wederkerigheid in het internationale handelsverkeer. Dat deed hij eerder als minister van economie, begin 2016, toen hij opriep om vanwege staatssteun goedkoop Chinees staal te weren om de eigen productie te beschermen. De EU sloot in december een overeenkomst met de VS en Japan om concurrentievervalsing tegen te gaan en had daarbij vooral China op het oog. 'Het paard' zal deze dagen dus niet alleen staan in zijn poging om de dadendrang van de draak te temmen.